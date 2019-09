Standard en Charleroi spelen gelijk in intense Waalse derby, die in slotfase stilgelegd wordt voor vuurpijlen op het veld Redactie

29 september 2019

20u07 0 Standard STA STA 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Paul-José Mpoku behoedde Standard voor verlies tegen Charleroi. Het was negentig minuten lang een potige, intense Waalse derby.

Slim gezien van Standard. De aftrap van de ‘choc wallon’ werd gegeven door niemand minder dan Marouane Fellaini. Kind van het huis – alsof de fans nog moesten opgezweept worden.

De Rouches begonnen met veel drive aan de wedstrijd. Zonder daarbij veel kansen bij mekaar te voetballen. Iedereen kent Charleroi. Dat zijn échte mannen – beenhard, stoer en sterk. Met daartussen een dartele, frivole Morioka. De Karolo’s lieten Standard niet combineren. Op een fout meer of minder werd er niet gekeken. Favoriet slachtoffer: Mehdi Carcela – die moest weer wat tikken incasseren, zeg.

Maar het plannetje werkte. Doelman Penneteau moest één bal pakken in de eerste helft, hij stond pal op het schot van Vojvoda. Voorts hielden de bezoekers de boel goed gesloten. Dan was Charleroi in de omschakeling een pak gevaarlijker. Bruno mikte voorlangs, Nicholson gleed op een cruciaal moment weg in de zestienmeter en Bodart ging goed plat op een schot van Morioka.

Het was de Japanner die Sclessin vlak voor de rust stil kreeg. Hij kopte een voorzet binnen aan de tweede paal – Vojvoda liet dat wel heel gemakkelijk toe. Van Driessche keurde de goal eerst nog af voor een vermeende duwfout, maar na tussenkomst van de VAR werd de 0-1 toch goedgekeurd. Terecht, er was niets aan de hand.

Charleroi startte ook het best aan de tweede helft. Nurio liet Vojvoda ter plaatse en trapte in de korte hoek, Bodart had een goede redding in huis.Het sein voor Standard om de wedstrijd in handen te nemen. Plots lukten de combinaties – het enthousiasme van het publiek sloeg over op de spelers – en kwamen er mogelijkheden. Lestienne krulde naast, Avenatti geraakte net niet voorbij Penneteau en Vanheusden kopte de grootste kans van dichtbij op de lat.

Preud’homme wachtte niet om alles op alles te zetten. Hij bracht vijfentwintig minuten voor tijd een extra spits met Emond. Het bleef echter oppassen voor de scherpe counters van Charleroi. Fall mocht alleen op Bodart afgaan, de doelman bleef koel en redde uitstekend. Dat was de matchbal voor de bezoekers. Aan de overkant kopte Amallah naast na een goede voorzet van Boljevic. Lange tijd leek Standard te weinig jus in de benen te hebben om gelijk te maken. Tot Mpoku zich in minuut negentig achter een vrije trap zette. De aanvoerder trapte binnen - topspelers staan er op de belangrijke momenten. In blessuretijd kreeg Ilaimaharitra nog rood bij de bezoekers en werd de match stilgelegd nadat supporters van Charleroi voetzoekers op het veld gooiden. Verder dan 1-1 geraakte Standard nadien niet meer. Het eerste puntenverlies op Sclessin dit seizoen voor de Rouches.

Meer over Standard

sport

sportdiscipline

voetbal

Charleroi

sportevenement

Bodart

Vojvoda