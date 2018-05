Standard en Charleroi houden het op een salonremise, afscheid in stijl voor Sá Pinto FDZ

20 mei 2018

20u04 0 Jupiler Pro League Een matige wedstrijd, maar dat vinden ze bij Standard voor één keer niet erg. De Rouches verzekerden zich in Charleroi van de tweede plaats en spelen begin augustus de voorronde van de Champions League. A job well done voor Ricardo Sá Pinto, een afscheid in stijl.

Een stevige regenbui, een pittig onweer en de oortjes van scheidsrechter Lardot die niet goed werkten – de wedstrijd lag een kleine vijf minuten stil. Ziedaar het eerste half uur van Charleroi-Standard. Beide ploegen kregen daarin wel één grote kans. Fall trapte voorlangs, Mpoku kopte op Penneteau. Voorts veel strijd op het middenveld, af en toe een goede combinatie. Er liep altijd wel iets fout met de laatste pass. Het laatste kwartier van de eerste helft kwamen de kansen wél. Mpoku tot bij Emond, hij trapte in één tijd op Penneteau. Aan de overkant schoot Marinos naast en mikte Baby een niet te missen kans voorlangs. Felice Mazzu kon het niet geloven. Het doel was leeg – Ochoa had Rezaei verhinderd om te scoren. Vlak voor de rust mocht Rezaei alleen op doel afgaan, de Iraniër schoof de bal in het zijnet.

Na de rust ging de thuisploeg door op dat elan. Meer druk naar voren, Standard niet laten voetballen. Baby was te verrast in de zestienmeter en kon niet afwerken, Hendrickx trapte naast. Bij de Rouches was Carcela intussen in de ploeg gekomen. Om de machine aan de praat te krijgen. Het lukte niet. De Marrokaanse WK-ganger deed het rustig aan met Rusland in het achterhoofd, een kinderdroom.

Op het veld viel er amper nog iets te beleven. Het offensiefje van Charleroi duurde vijf minuten. Ze probeerden wel, maar de Karolo's misten frisheid en creativiteit.

Standard had aan een puntje genoeg voor de tweede plaats en behield de controle. Twintig minuten voor tijd waagde Cavanda zijn kans van net buiten de zestienmeter. Zijn poging ging naast. Ook Cop en Edmilson waren niet trefzeker in het slot. De Rouches voetbalden matig. Het is hen vergeven, zij hebben de play-offs kleur gegeven, de spanning even teruggebracht. De fans en de neutrale toeschouwers hebben er wekenlang van genoten. Die tweede plaats hebben ze verdiend op basis van hun prestaties de laatste weken. Sá Pinto kreeg een afscheid langs de grote poort – de Standard-fans zongen zijn naam tijdens de wedstrijd. De Portugees bedankte met applaus. De supporters zijn hem erkentelijk voor het parcours dat de club uit Luik heeft afgelegd dit seizoen. Bekerwinst, vicekampioen, voorronde van de Champions League en zeker van de groepfase in de Europa League.