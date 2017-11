Standard duikt top zes binnen dankzij beauty van Mpoku Kjell Doms

16u36 0 Photo News Jupiler Pro League Racing Genk weet weer wat verliezen is. Na acht ongeslagen matchen smeerde Standard Genk een 0-2 nederlaag aan. Met dank aan een knappe vrijschopgoal van Mpoku en een verwoestende uithaal van Agbo. Schrijvers miste tussendoor een strafschop voor Genk dat weer uit de eerste zes valt.

De goal kwam er na een standaardsituatie, maar het speloverwicht van de Rouches op Genk was voor rust indrukwekkend. De totale controle, met een sterke Paul-José Mpoku in een uitblinkersrol. Zijn vrijschopdoelpunt was er eentje om in te kaderen. Op het kwartier ging Aidoo aan het truitje van Sá hangen. Mpoku schilderde bal over de muur en buiten het bereik van Danny Vukovic. Voor zoveel schoonheid kon de Australiër enkel het hoofd buigen. Geen zesde clean sheet dus voor de Socceroo, aan zijn ongeslagen reeks kwam na exact 513 minuten een einde.

Photo News

Mak Racing Genk

De Rouches prikten ook nadien nog een paar keer. Mpoku - weer hij - miste in vijf seconden twee grote kansen. Eerst wierp Mata zich in de baan van het schot, de tweede poging redde Vukovic met de voet. De wedstrijd had daar al gespeeld kunnen zijn. Racing Genk stelde daar bijzonder weinig tegenover. De thuisploeg werd overpowerd en voetbalde niet met de overtuiging dat het zijn plek in de topzes kon verstevigen. Albert Stuivenberg koos voorin enigszins verrassend voor Nikos Karelis. De Griek kreeg de voorkeur op Marcus Ingvartsen en stond zo voor het eerst dit seizoen in de basis. Kent u de bijnaam van Karelis? De Hulk, wordt hij genoemd. Wat dan gezegd van zijn rechtstreekse tegenstander Christian Luyindama. Een geweldenaar die Congolees, Karelis kreeg geen poot aan de grond. En dat was bij uitbreiding voor heel Racing Genk het geval die eerste helft. We noteerden geen enkele doelpoging. Pozuelo was onzichtbaar, Malinovskyi was dramatisch en ook op de flanken kreeg Genk niks voor mekaar. Genk kon wel verzachtende omstandigheden pleiten. Bryan Heynen viel op de laatste training uit met een knieblessure en was er niet bij. Omdat ook Sander Berge nog in de lappenmand ligt moest Jakub Brabec depanneren als controlerende middenvelder. De Tsjech kon niet verdoezelen dat het de eerste keer was dat hij op die positie stond. Brabec had er nog voor het halfuur onder de douche kunnen staan toen hij Mpoku binnen dezelfde minuut twee keer onderuit schoffelde. Scheidsrechter Visser toonde begrip en hield het bij één gele kaart.

Photo News

Stuivenberg begreep de boodschap en liet Brabec bij de rust in de kleedkamer. In een poging wat meer druk te ontwikkelen gingen de Limburgers na de pauze met twee spitsen spelen. Genk werd beter en kreeg de uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Schrijvers miste een strafschop na een goede tussenkomst van de videoref. Mpoku vloerde Buffel in de zestien, maar Visser liet aanvankelijk doorspelen. Na het bekijken van de beelden kwam de scheidsrechter terug op zijn beslissing. Geel voor Mpoku, hij mist de twee komende wedstrijden door schorsing. Een klap waar Genk niet meer van herstelde. Tien minuten voor tijd legde Standard de wedstrijd in een beslissende plooi. Agbo joeg een afvallende bal in één tijd voorbij Vukovic. De Rouches komen dankzij deze knappe overwinning voor het eerst dit seizoen de topzes binnen. Racing Genk tuimelt eruit en staat weer met de voetjes op de grond. (KDZ)

BELGA

BELGA