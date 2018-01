Standard dient klacht in na racistische kreten voor Agbo in Kortrijk Redactie

Bron: Belga 9 VDB Jupiler Pro League Standard heeft beslist om een strafrechtelijke klacht in te dienen tegen de auteurs van de racistische kreten en de anti-Waalse gezangen tijdens de competitiewedstrijd in Kortrijk (2-1). Dat heeft de Luikse club vandaag op zijn site gemeld.

Standard laat weten dat de klacht zowel in de ogen van de club als de speler een noodzakelijke stap lijkt om soortgelijk gedrag te laten verdwijnen uit de voetbalstadions. "Onze club wil echter coherent blijven met de positie die ze in het verleden altijd verdedigd heeft", klinkt het in een mededeling. "Hoewel clubs verplicht zijn om elk incident te proberen voorkomen, kunnen ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welke houding van elke persoon die in het stadion aanwezig is. We mogen niet accepteren dat onruststokers zich altijd kunnen verschuilen achter de club of het collectieve aspect van de incidenten, aangezien dit helpt een gevoel van straffeloosheid te creëren. Iedereen moet beseffen dat hij door een voetbalmatch bij te wonen zich individueel zal moeten verantwoorden voor zijn eigen daden."

Agbo ging in de wedstrijd na zijn tweede gele kaart in discussie met scheidsrechter Nathan Verboomen en beantwoordde de provocaties van het thuispubliek met het opsteken van zijn middelvinger en het gooien van een flesje water. Verboomen nam het incident op in zijn verslag, waardoor de 22-jarige Nigeriaan vervolgd kon worden.

