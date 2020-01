Standard dankt invaller Avenatti en pakt in het slot een felbevochten driepunter achter de Kazerne Frank Dekeyser

17 januari 2020

22u27 16 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 3 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard heeft gedaan wat nodig was: winnen. Invaller Felipe Avenatti kroonde zich in Mechelen tot matchwinnaar met een laat doelpunt.

Minuut vijfenveertig Achter de Kazerne. Mergim Vojvoda tikte de bal tot bij Selim Amallah. De Marokkaan deed vervolgens iets schoons. Hij kapte zich langs een krasselende Swinkels en trapte met links voorbij Thoelen. De doelman vermocht niets. In het Luikse vak wreven de fans zich in de intussen koude handen.

Tot die ingeving van Amallah zat de wedstrijd tussen Malinwa en Standard helemaal op slot. The waiting game. De thuisploeg wachtte op een technische fout bij de bezoekers om dan om te schakelen. Dat leverde twee kleine kansen op. Bodart pakte een schot van De Camargo en Vanheusden was sneller op de bal dan de Braziliaanse Belg op een voorzet van Vanlerberghe.

Voorts was er steriele dominantie van Standard. De Rouches controleerden zonder groots te voetballen. Amallah trapte over, het schot van Bastien was te zwak, net als de poging van Gavory. Passes waren slordig, voorzetten kwamen niet aan - een weerkerend fenomeen in Luik. Te hoog, te laag, niet hard genoeg. Gelukkig voor Standard was er die touch of genius van Amallah, konden ze met een goed gevoel gaan rusten.

Mechelen antwoordt meteen na rust

Vijf minuten ver in de tweede helft kon dat gevoel opnieuw de vuilbak in. De voorzet van Van Cleemput was op maat, De Camargo kopte binnen. Het is een raadsel waarom Vanheusden op die fase stokstijf bleef staan - moet je niet doen bij iemand die zó sterk is met het hoofd. Het doelpunt zorgde voor hernieuwd enthousiasme bij Malinwa. De 17-jarige Vranckx - hou die de komende jaren maar in de gaten - trapte overhaast op de benen van een Luikse verdediger.

Standard pufte Achter de Kazerne, was de greep op de wedstrijd effe kwijt. Ze panikeren namelijk vaak na een tegendoelpunt. En dan kregen ze vijfentwintig minuten voor tijd een hoekschop van scheidsrechter Alen. Een hoekschop die achteraf bekeken geen was - Oulare raakte de bal als laatst. Carcela zette voor, de bal dwarrelde door een bos van benen binnen in de verste hoek.

Maar Standard blijft Standard. Je weet het nooit met die ploeg. Het zijn kameleons in Luik. Alleen veranderen zij niet van kleur, maar van gedaante. Goed, slecht, goed, slecht. Zot moet je er van worden als trainer. Vier minuten na de 1-2 was alles te herdoen. Vanheusden verloor het kopduel van Peyre, De Camargo trapte voorbij Bodart. Don Igor is intussen 36 jaar en draait nog vrolijk mee op het hoogste niveau. Killer in de zestienmeter.

Avenatti de verlosser

Tiens, zo iemand missen ze in Luik. Of niet? Standard bleef deze keer niet in een hoekje zitten. Avenatti kreeg een goede kopkans: naast. Ai, ai. De Uruguayaanse spits zette die misser echter zelf recht in de slotfase. Hij kreeg de bal in een scrimmage en deponeerde in de verste hoek. Knappe goal. Avenatti werd lang verguisd aan de boorden van de Maas, gisteren was hij redder van de Rouches. Het werd nog een prangende slotfase Achter de Kazerne. Bodart redde de poging van Hairemans en Boljevic knalde op de lat.

Maar Standard hield uiteindelijk stand en is de tweede fase van de competitie goed gestart. Ze leven graag op het randje in Luik.