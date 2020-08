Standard-coach Montanier voor verplaatsing naar Kiel: “Ze haalden niet voor niets negen op negen” Frank Dekeyser

28 augustus 2020

16u18 0 Jupiler Pro League Standard trekt zondag in relaxmodus naar Beerschot - doen ze dat met of zonder Mehdi Carcela? Trainer Philippe Montanier haalt de schouders op. “Zijn topvorm heeft hij nog niet te pakken.”

Rustige tijden in Luik. De problemen van eind vorig seizoen zijn van de baan. Iedereen kan weer lachen.

Nieuwe trainer: check - Philippe Montanier.

Nieuwe aandeelhouder met vers geld: check - François Fornieri.

Goede resultaten: check - zeven op negen.

Goed voetbal: euhm.... - kan nog komen. Zal moeten ook.

Zondag op het Kiel moeten de Rouches het doen zonder Selim Amallah. Geschorst na zijn twee gele kaarten van vorige week tegen Racing Genk. Meest logische vervanger lijkt Mehdi Carcela. Alleen lijkt die niet in de bovenste schuif te liggen van Montanier. Nog geen minuut gespeeld dit seizoen. Troosteloos moeten toezien vanop de bank. Zondagmiddag dan maar? “We kunnen Selim door een paar spelers vervangen”, aldus Montanier. De Fransman laat niet graag in zijn kaarten kijken. “Ik heb het nog gezegd: we hebben spelers nodig die ‘performant’ zijn. Complete voetballers ook. Kijk naar het internationale voetbal. Topspelers doen alles. Verdedigen, aanvallen, pressing zetten... Of jullie mogen concluderen dat ik meer verwacht van Mehdi? Hij heeft zijn topvorm nog niet te pakken. Bovendien blesseerde hij zich dinsdag aan de knie - het gaat beter nu.”

Geen duidelijkheid, dus.

Het kan natuurlijk zijn dat hij de tegenstander zand in de ogen wil strooien. Maar een versterkt middenveld met Cimirot, Raskin en Shamir behoort zeker tot de mogelijkheden. Wordt het dan Boljevic of Carcela op de flank... Afwachten.

Montanier heeft trouwens veel respect voor Beerschot. “Ze haalden niet voor niets negen op negen. Voor mij is die ploeg één van de outsiders in de Jupiler Pro League. Verdedigen, aanvallen, een stevig blok neerzetten - ze kunnen het allemaal. En ook de opbouw is verzorgd. Begrijp me niet verkeerd, we zijn ambitieus en gaan voor de overwinning. Hopelijk vinden we zondag de oplossingen.”

Dat zal mede afhangen van de creativiteit...

Lees ook: BeNeLiga kan ‘400 miljoen tv-geld’ opleveren volgens Deloitte, België en Nederland willen 5 Europese tickets