Standard blijft leider: Lestienne neemt Rouches op sleeptouw in ruime zege tegen KVO

FDZ/GVS

14 september 2019

KV Oostende KVO KVO 1 einde 4 STA STA Standard Jupiler Pro League Het surplus aan individueel talent gaf de doorslag. Standard won met zware 1-4-cijfers in Oostende na een sterke tweede helft.

Indian summer aan de kust - het was er aangenaam toeven. Ideaal voetbalweer ook. Niet te warm, niet te koud, weinig wind.

Op het veld viel er in de openingsfase bijzonder weinig te beleven. Gebikkel op het middenveld, veel duels. Op het kwartier verkeek Dutoit zich bijna op een voorzet van Fai, Lestienne was te verrast om af te werken. De doelman stond even later wel pal op een schot van Bastien. Standard voerde de forcing en werd daar ook voor beloond. Na een snelle tegenaanval kwam de bal na een paar tussenstations bij Lestienne - Sane ging niet vrijuit - en die trapte mooi binnen. Daarmee leek het moeilijkste gedaan voor de Rouches.

Oostende probeerde het tot dan vooral op de tegenaanval met de snelle Sakala. Tot Bataille op het half uur de perfecte voorzet verstuurde. Diezelfde Sakala kwam goed ingelopen tussen de weifelende Laifis en Bokadi en kopte binnen.

Scoren geeft je vleugels. Dat is bij Oostende niet anders. Het tempo ging omhoog, combinaties lukten ineens wel. Bij de bezoekers waren ze het daarentegen helemaal kwijt. Standard grossierde in dom balverlies - van Fai, Mpoku, Bastien, Cimirot... - , vond de vrije man niet meer. Slordig!

Sakala bediende Canesin, Bodart to the rescue. De rust kwam op het gepaste moment voor de Rouches. Effe uitblazen, een kwartier tijd voor Preud’homme om bij te sturen.

En kijk: in de tweede helft was Standard opnieuw een pak scherper. Bastien kreeg de bal aan de rand van de zestien en trapte beheerst binnen. Oostende zakte steeds dieper weg, speelde amper nog iets klaar.

De Rouches controleerden en diepten de voorsprong uit. Lestienne kapte zich vrij en plaatste onhoudbaar in de bovenhoek - Max is aan zijn tweede jeugd bezig, zijn vijfde goal al dit seizoen. Tien minuten voor tijd pakte Dutoit nog een schot van Mpoku en een knal van Bokadi, maar de doelman was kansloos op de poging van Cimirot.

De 1-5 van Boljevic werd nog afgekeurd voor buitenspel.

Dat wordt een plezante busrit naar Luik.

