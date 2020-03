Standard beleeft pijnlijke avond in Charleroi, dat nu al 51 punten heeft en alleen derde is Frank Dekeyser

01 maart 2020

Charleroi CHA 2 - 0 STA Standard Jupiler Pro League Zo, Standard, wat was dat? Los zand in het Stade du Pays. Charleroi won gemakkelijk en staat terug op plaats drie.

Was het door de afwezigheid van Michel Preud’homme op de bank? Was het door de decompressie – ze zijn sinds vorige week zeker van play-off 1? Of was het door de sterkte van Charleroi? Feit is dat Standard niets voorstelde vanavond.

Al zeker niet voor de rust. Een schot van Bastien dat net naast ging, Carcela die Penneteau eens testte. Meer niet. Amallah vond zijn draai niet, Carcela evenmin. Laifis en Vanheusden moesten steeds weer knokken tegen Nicolson en Rezaei, Bodart was niet die certitude van de voorbije maanden. Hij haperde.

De Carolo’s waren feller. Scherper, beter ook. Ze domineerden, gedreven door het fanatieke thuisplubliek. In de duels, in het spel. Rezaei mikte een vrije trap in de muur, Bodart werkte een poging van Nicholson in hoekschop. De 1-0 kwam er uiteindelijk op het half uur. Laifis maakte een onnodige fout net voor de zestienmeter, Dessoleil krulde binnen – Bodart gleed weg.

De doelman redde later wel knap op een schot van Gholizadeh, Rezaei besloot dan weer over na een leuke combinatie. Neen, de Rouches...

De Luikse fans die op beterschap hoopten na de rust kwamen bedrogen uit. Charleroi had het commando. Ze overpowerden Standard in alle facetten van het voetbal. Techniek, kracht, balbehandeling, passing, snelheid van uitvoering – you name it.

Gholizadeh zette Nicholson alleen voor Bodart, de Jamaicaan werkte beheerst af. Het avondje Charleroi werd een martelgang voor Standard. Een gebrek aan eergevoel - dit was toch de choc wallon? -, een gebrek aan alles. Net als je denkt ‘nu zijn ze vertrokken’, spelen ze weer zo’n snertmatch. De thuisploeg gaf één kans weg, Laifis trapte hoog over.

Et maintenant? Zes op zes tegen STVV enn Zulte Waregem is een must willen de Rouches hun Europese ambities waarmaken. Dit alles doet niets af aan de verdienste van Charleroi. Karim Belhocine heeft een uitstekende ploeg. Perfect in balans. In deze gedaante een aanwinst voor play-off 1.