Stanciu blijft ook schimmig bij eerste basisstek onder Hein Jan Mosselmans

"Waar zijn de Roemenen van Anderlecht gebleven", vroeg onze redactie zich af nadat Hein Vanhaezebrouck vorige zondag tegen Racing Genk voor de derde keer op rij 10 dezelfde veldspelers aan de aftrap had gebracht. We gingen ons oor - kwaardaardig als we zijn - ook te luisteren leggen bij Ana-Maria Proden, de zaakwaarneemster van Stanciu. En één ding is daarbij alvast duidelijk geworden: in Boekarest is het alarm afgegaan.

"Blijkbaar past Stanciu niet in de plannen van de nieuwe trainer", zei Proden maandag. "Ik verwacht snel duidelijkheid van Anderlecht. Want als Stanciu inderdaad niet het type speler is die de coach wil, moeten we in januari naar een oplossing zoeken," aldus Proden. Ze voegde daar nog aan toe dat de huidige situatie van Stanciu bij Anderlecht, heel nefast is voor zijn positie bij de nationale ploeg.Had Proden vroeger aan de alarmbel moeten trekken? Immers: daags na haar interview in deze krant mocht Stanciu gisteren tegen Zulte Waregem zijn eerste basisplaats onder Hein Vanhaezebrouck vieren. Neen, Vanhaezebrouck is niet bezweken onder de druk van een voetbalmakelaar, maar de vraag is of de verwachte wissel Stanciu in de plaats van Gerkens, al niet tegen Genk had moeten doorgevoerd worden. Niet dat Gerkens geen basisplaats verdiende, maar roteren in deze drukke tijden met Europees voetbal, zonder aan het systeem te raken, had de frisheid in de ploeg gehouden en had ook het vertrouwen bij iedereen opgekrikt.

Hoe vaak hebben we de opmerking al niet gehoord: laat Stanciu drie wedstrijden na elkaar staan en evalueer nadien of zijn rendement lager ligt dan dat van Hanni bijvoorbeeld, ook een typische nummer 10? Zo ver is het inderdaad nog nooit gekomen, Stanciu die drie matchen na elkaar als spelmaker wordt uitgespeeld. Maar daar moeten zowel Weiler als Vanhaezebrouck nu ook hun redenen voor hebben.

Match 4 dus onder Hein en zowel Stanciu als Hanni in de basis. Het systeem Vanhaezebrouck leent er zich ook toe. Beiden centraal voor de 2 verdedigende middenvelders Kums en Trebel. Hanni wat meer links, Stanciu wat rechts, maar beiden kort achter diepe spits Teodorczyk. Het op een voor hen ongewone positie steken, konden zowel Hanni als Stanciu alvast niet. De eerste helft probeerde Hanni vaart in de paars-witte acties te steken. Weliswaar met wisselend succes, maar hij had tenminste de verdienste om ballen op te eisen en iedere ploegmaat een voetballende oplossing te bieden.

Stanciu daarentegen speelde zoals zo vaak: schimmig. Eén goede actie in 45 minuten: een gemeten voorzet naar Teo die op twee meter van de doelmond solliciteerde naar de misser van het jaar. Ook in de tweede helft bleef Stanciu afwezig. Het was dan ook totaal terecht dat Vanhaezebrouck de Roemeen in de 70ste minuut verving door Gerkens. Alleen de paars-witte spionkop begreep de wissel niet en Hein kreeg zijn eerste fluitconcert. Drie minuten later stond het wel 1-0 na een doelpunt van.... Gerkens. Het blijft een raadsel hoe een speler van 8 miljoen die bij zijn nationale ploeg vaak uitblinkts, zo weinig brengt in het shirt van Anderlecht.

