STAGES. Ziekenboeg loopt leeg bij Club - "Benen van 1.000 kilo" bij Antwerp

05 juli 2019

Benen van 1.000 kilo

De stage laat zich gevoelen. De voorlaatste dag is aangebroken en al die trainingen en oefenwedstrijden hakken erin. “Mijn benen lijken wel 1.000 kilo te wegen.” Het was één van de opmerkingen die we vanochtend opvingen. Zoals al genoegzaam bekend kent Bölöni geen genade. Ook vanochtend een fysieke training. Opnieuw voornamelijk loopwerk, maar deze keer iets korter en vinniger. Korte tussenspurtjes met tussendoor momentjes van recuperatie in de vorm van joggen. Nu ja, bij sommigen zag dat er naar het einde van de sessie meer uit als slenteren. “Staan we morgen op de pagina met atletiek?”, grapte Hairemans. Wel weer iedereen paraat. Baby liep weer voluit mee en ook Bolat hernam de keeperstraining. Na ruim anderhalf uur stopte het puffen en zuchten dan toch en kon de groep naar de douches en het lunchmoment. De groep snakt stilaan naar zondag, de eerste rustdag in meer dan een week.

Na de belastende ochtendtraining besloot Bölöni tijdens de lunch dan toch om zijn spelers weer wat op adem te laten komen. De namiddagtraining wordt vandaag vervangen door een videosessie. Lijf en leden krijgen dus rust voor de rest van de dag.

Brugse ziekenboeg loopt leeg

Goed nieuws voor Club Brugge. Daar waar blauw-zwart met een handvol revaliderende spelers aan de zomerstage begon, is de ziekenboeg helemaal leeg. Kaveh Rezaei, gisteren opzij met een voetblessure, kon de training zonder problemen hervatten. Ook Amrabat ervaart geen hinder. Om 16 uur traint Club een voorlaatste keer in Garderen. Morgen volgt na de ochtendtraining de tweede oefenmatch tegen AZ Alkmaar.