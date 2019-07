STAGES. Tennisvoetbal bij Antwerp, Standard-speler krijgt meteen flinke tik op de enkel Redactie

01 juli 2019

Tennisvoetbal bij Antwerp

Na drie zware stagedagen in Duitsland paste Antwerptrainer Laszlo Bölöni het programma van dag vier enigszins aan. De spelers die gisteren het langst in actie kwamen tijdens de oefenmatch tegen Uerdingen beperkten zich vanochtend tot een rustige wandeling in de buurt van het hotel.

Acht andere spelers – Ritchie De Laet, Aurélio Buta en zes jongeren – stonden wel even op het veld. Onder leiding van T3 Samir Beloufa kreeg deze kleine groep een rustige training voorgeschoteld. De ontspannen oefengalop werd afgesloten met een tennisvoetbaltornooi. Het duo Cyronn De Wilde-Ruben Geeraerts won het tornooi.

Vanavond (om 18 uur) wordt er opnieuw getraind. Dan komt in principe de hele groep in actie. Overigens is het vandaag in Marienfeld veel aangenamer weer om te trainen dan tijdens de voorbije dagen. Van 35 graden zakte de temperatuur naar 23. (KDC)

Ook Standard is eraan begonnen

Standard is begonnen aan de zomerstage. In het zonnige Kamen is de eerste oefensessie zopas van start gegaan. Boljevic (hand) en Avenatti - zijn transfer is helemaal afgerond - trainen voorlopig nog apart. Agbo staat niet op het veld.

Amallah staakte de training na een serieuze tik van Raskin. De enkel van de middenvelder is fel gezwollen. Afwachten hoe ernstig het is. (FDZ)