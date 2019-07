STAGES. Amallah op krukken - Clement sukkelt met Brendan en Brandon - De Laet zet nu ook handtekening Redactie

01 juli 2019

De Laet zet handtekening

In de vooravond tekenden alle 23 aanwezige Antwerpse spelers present voor een recuperatietraining waarbij het accent lag op afwerken. Voordien hadden ze een videoanalyse voorgeschoteld gekregen van de oefenmatch tegen Uerdingen. Het belangrijkste nieuws van de dag viel naast het veld te noteren. Ritchie De Laet ondertekende immers een contract dat hem de komende twee jaar aan Antwerp bindt. De Laet bereikte zaterdag al een mondeling akkoord met de club van zijn hart en pikte meteen aan op stage. Nu werden de nodige handtekeningen dus ook op papier gezet.

Amallah op krukken bij Rouches

Standard is begonnen aan de zomerstage. In het zonnige Kamen ging de eerste oefensessie deze ochtend van start. Boljevic (hand) en Avenatti - zijn transfer is helemaal afgerond - trainden nog apart. Agbo stond in de voormiddag wegens ziekte niet op het veld, maar sloot op de tweede oefensessie van de dag wel weer aan.

Amallah staakte deze ochtend de training na een serieuze tik van Raskin. De enkel van de middenvelder zwol meteen op, in de namiddag verscheen hij op krukken. Nog dit: Mehdi Carcela viert vandaag zijn dertigste verjaardag. (FDZ)

Club heeft eerste training achter de rug

De kop is eraf voor Club Brugge, dat op oefenkamp in Garderen vanmorgen een eerste keer heeft getraind. Met Denswil, Dennis, Mitrovic en Fadiga trainden vier jongens apart, dit terwijl Vlietinck gedeeltelijk met de groep trainde. Eén voor één worden zij binnen afzienbare tijd bij de groep verwacht. Goed nieuws voor belofte Eric Appiah, die in extremis aan de selectie werd toegevoegd. Zo nam Clement toch alle zeven trainees mee die vorige week aan de voorbereiding mochten beginnen. Club traint vandaag om 16 uur nog een tweede keer in de Hoge Veluwe, daar waar het al voor de zesde keer op rij zijn tenten opslaat in juli. (TTV)

Clement heeft overigens een klein probleempje. Met Brandon Mechele en Brendan Schoonbaert lopen er twee spelers rond die voor naamsverwarring kunnen zorgen. De oplossing is dan ook origineel, Schoonbaert heet vanaf nu Brutus.

Brandon en Brendan, da's te moeilijk... Maar daar hebben we een oplossing voor 😂

Anderlecht aangekomen in Venlo

Ook Anderlecht trekt op afzondering, vandaag zijn de Brussels aangekomen in het Nederlandse Venlo. De Brusselaars verblijven er tot vrijdag, na de zomerstage zou speler-trainer Vincent Kompany samen met z’n staf een selectie maken met wie hij in de A-kern het nieuwe seizoen wil aanvatten.

Tennisvoetbal bij Antwerp

Na drie zware stagedagen in Duitsland paste Antwerptrainer Laszlo Bölöni het programma van dag vier enigszins aan. De spelers die gisteren het langst in actie kwamen tijdens de oefenmatch tegen Uerdingen beperkten zich vanochtend tot een rustige wandeling in de buurt van het hotel.

Acht andere spelers – Ritchie De Laet, Aurélio Buta en zes jongeren – stonden wel even op het veld. Onder leiding van T3 Samir Beloufa kreeg deze kleine groep een rustige training voorgeschoteld. De ontspannen oefengalop werd afgesloten met een tennisvoetbaltornooi. Het duo Cyronn De Wilde-Ruben Geeraerts won het tornooi.

Vanavond (om 18 uur) wordt er opnieuw getraind. Dan komt in principe de hele groep in actie. Overigens is het vandaag in Marienfeld veel aangenamer weer om te trainen dan tijdens de voorbije dagen. Van 35 graden zakte de temperatuur naar 23. (KDC)