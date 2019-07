STAGES 04/07. Rezaei (Club) valt uit - Moeskroen verliest tegen Hongaarse kampioen - Standard op teambuilding De voetbalredactie

04 juli 2019

Moeskroen gaat onderuit in oefenpot tegen Hongaarse kampioen

Moeskroen heeft zijn eerste nederlaag in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geleden. Op oefenstage in Oostenrijk verloren de Henegouwers met 2-0 van de Hongaarse landskampioen Ferencvaros.

Moeskroen had nochtans lange tijd de match in handen, maar stuitte meermaals op de Hongaarse doelman. In de slotminuten scoorden Tamas Priskin en Marten Wilmots, zoon van Marc Wilmots, voor Ferencvaros.

De landskampioen uit Hongarije smeerde Moeskroen zijn eerste nederlaag aan in de voorbereiding, na winst tegen tweedeprovincialer Dottenijs (0-3) en Oudenaarde uit de tweede amateurklasse (0-4), en een gelijkspel tegen het Hongaarse Honvend (0-0). Zondag nemen de troepen van Bernd Hollerbach het op tegen de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc.

Meer voetbalplezier in de namiddag bij Antwerp

De tweede training van de dag en de tiende van de stage was er eentje mét bal. Wat afwerkingsvormen en een wedstrijdvorm met vier teams. Mbokani toonde nog eens dat hij bij de beste afwerkers van de competitie hoort. Bolat (zij) werkte net als voormiddag apart. Baby haakte vroegtijdig af met een lichte verstuiking aan de enkel. Morgen staan er weer twee trainingen op het programma. Zaterdagnamiddag eindigt de stage van Antwerp. (SJH)

Sobol traint meteen mee, Rezaei valt uit

‘t Gaat snel voor nieuwkomer Eduard Sobol, die meteen meetraint in Garderen. De nieuwe linksachter arriveerde gisteravond laat in het oefenkamp. Sobol kreeg het rugnummer 2. Nog op training vandaag viel Kaveh Rezaei uit met een knieblessure. De aanvaller stapte van het veld. Dennis traint dan weer voluit met de groep. Vanmiddag traint Club een tweede keer. (TTV)

Vanmiddag teambuilding bij Standard

De eerste training van Standard is afgelopen onder de Duitse zon. Raskin bleef aan de kant met een lichte dijblessure en ook Avenatti hield het rustig. Hij liep rondjes, net als Amallah. Opwarming en onderlinge wedstrijdjes, nadien werd er afgesloten met de traditionele loopoefening - vijf keer drie minuten. In de namiddag staat er een teambuilding gepland. (FDZ)

Antwerp: rondjes malen en nog eens rondjes malen

De spelers hadden het moeten voelen aankomen. Na een relatieve rustdag legde Bölöni er opnieuw de pees op. ‘In aller Ruhe geniessen’ staat in het groot op de muur van Residentie Klosterpforte, maar dat was allerminst van toepassing voor de spelers van Antwerp. Nieuwkomer Martin Hongla mocht op zijn eerste échte werkdag meteen kennismaken met Bölöni’s fameuze ‘ovalen’. Twee lange sessies van rondjes malen mét versnellingen. De groep werd in drie opgedeeld naargelang de intensiteit. De gele hesjes met Nazaryna, Juklerød, Haroun, Hairemans, Rodrigues, Baby en De Wilde vormden groep 1. Zij liepen net iets bredere rondjes dan de rest. De Laet, Refaelov, Pius, Seck, Kakudji en Quirynen mochten net wat minder afstand afleggen en de rest - in blauwe hesjes - kreeg de kleinste ovalen, maar ook zij puften. Mbokani moest als eerste wat gas terugnemen. Nazaryna, Rodrigues en Baby bleven onverstoord doorstomen. Dat terwijl Bölöni vanuit een soort controletoren tussen de twee oefenvelden het fluitje hanteerde. “Wat een tactiek”, grapte Refaelov. Ook Cyronn De Wilde, één van de jongeren, ging alsmaar harder. Sinan Bolat - beetje last aan de zij - opteerde voor het loopwerk in plaats van een keepertraining. Verder iedereen fit in Marienfeld waar namiddag om 17u een nieuwe training op het programma staat. (SJH)