STAGEDAGBOEK STANDARD: Luyindama hervat, Emond sluit morgen aan Frank Dekeyser

Standard op stage in Marbella, dag 2

Een pittige ochtendtraining, een iets rustigere middagtraining. Na een deugddoende nachtrust werd er om 10 uur voor het eerst getraind. Zonder Emond die gisteren papa werd van een zoontje en zonder Luyindama die ziek moest afhaken. Even snoozen zat er niet in voor de spelers van Standard. Sá Pinto - goedgeluimd vandaag - legde er meteen de zweep op. Het eerste half uur werd er vooral gelopen, te beginnen met een coopertest. Onder opnieuw een stralende zon. Waarna werd overgegaan op oefeningen op balbezit en wedstrijdvormen. De doelmannen werden intussen één voor één apart onder handen genomen door keeperstrainer Pereira. Intens. Na ongeveer twee uur vertrokken de spelers naar het hotel voor een lunch én een siësta. De middagtraining verliep iets kalmer. Met Luyindama deze keer. Opwarmen en wedstrijdvormen. Waarbij Sá Pinto zijn spelers constant bijstuurt. Dat moet je hem nageven. Hij duldt geen verslapping. Cavanda stopte vroeger met een lichte blessure. Een sessie van een dikke anderhalf uur en de spelers reden met de bus richting hotel. Sommige jongens met 'des jambes lourdes', anderen met een glimlach op het gezicht.

Standard op stage in Marbella, dag 1

Rond vier uur vanochtend vertrokken de spelers van Standard uit Luik. Early birds. Een busrit naar de luchthaven van Zaventem om daar op het vliegtuig te stappen richting Spanje. Na een vlucht van ongeveer 2u30 kwam de delegatie van de Rouches aan in Malaga waarna de reis werd verdergezet naar de uitvalsbasis in Marbella.

Na de lunch en een paar uur rust werd er om 17 uur voor het eerst getraind op Spaanse bodem. Dat gebeurde zonder Renaud Emond. De aanvaller kreeg toestemming om in Luik te blijven. Hij wordt eerstdaags vader en sluit later aan op de stage. Sá Pinto zag een gemotiveerde groep. Een intense opwarming gevolgd door oefeningen op balbezit en wedstrijdvormen waar het bij momenten stevig aan toeging. No pain, no gain.

Enkel Luyindama deed het rustig aan. De verdediger heeft last van de maag. Na ongeveer anderhalf uur vertrokken de spelers opnieuw richting hotel voor het avondeten en de avondactiviteiten. Morgen wordt er twee keer getraind.

Photo News Coach Ricardo Sá Pinto spreekt de troepen toe op de eerste stagedag van de Rouches.

