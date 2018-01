STAGEDAGBOEK STANDARD: Het is nooit saai bij de Rouches, Sá Pinto van het veld gestuurd tijdens gewonnen oefenmatch Frank Dekeyser

• Standard is van 4 tot 10 januari op stage in Marbella

Dinsdag 9 januari: animo tegen Düsseldorf

Talk of the town in Marbella. Standard oefende – en won – tegen Fortuna Düsseldorf. Sá Pinto en T2 Rui Mota werden naar de tribune verwezen. Het is nooit saai bij de Rouches.

Vijf minuten hield de Portugees zich rustig. Tot het doelpunt van Fortuna Düsseldorf - waar Raman niet speelde, hij kreeg rust. Emir Kujovic (ex-AA Gent) troefde Luyindama af en tikte voorbij Ochoa. Sá Pinto maakte zich boos en trapte tegen de kegeltjes naast de dug-out. Op zich niets bijzonders, voor scheidsrechter Mario Melero Lopez – een notoire kaartentrekker in de Primera Division - was het echter genoeg om de Standard-trainer naar de tribunes te sturen. Sá Pinto ging verhaal halen op het veld, maar kwam snel op zijn stappen terug. Een overdreven reactie van Melero, dat wel.

Iets wat de Spaanse scheidsrechter twintig minuten later nog eens herhaalde door ook T2 Rui Mota naar de tribune te sturen. Comeday capers in Marbella.

Op het veld had Standard het moeilijk in de eerste twintig minuten. Ochtendtraining in de benen, het kan ermee te maken hebben. Ochoa voorkwam de 2-0 met een knappe parade, Düsseldorf domineerde. Maar stilaan kregen de Rouches meer grip op het middenveld. Tien minuten voor de rust scoorde Sá de verdiende gelijkmaker. Pocognoli zette voor, Mpoku kopte terug, de Portugese aanvaller kopte krachtig binnen. Een boost voor Standard dat drie minuten later zelfs op voorsprong kwam. Gieselmann speelde terug op zijn doelman, die verkeek zich compleet. Een gelukje voor de Rouches. Sá kwam vlak voor de rust net tekort om de 3-1 in doel te verlengen.

Standard trok die positieve lijn door in de tweede helft. Hoge pressing – fysiek zijn de mannen van Sá Pinto in orde -, degelijke combinatie en kansen. Een kopbal van Luyindama werd van de lijn gehaald, Mpoku maakte op het uur wél de 1-3. Een 1-2-3-tje met Sá en Carlinhos, de flankaanvaller tikte rustig binnen. Een positieve afsluiter van de stage voor Standard. Hard en goed getraind, oefenmatch gewonnen. Morgen vertrekken de Rouches terug naar Luik om zich verder voor te bereiden op de thuiswedstrijd van volgende week zaterdag tegen Eupen. Meteen een belangrijke. Tot zondag trainen ze elke dag minstens één keer, waarna er een vrije dag op het programma staat.

Ochoa (46’ Gillet), Fai (74’ Goreux), Luyindama, Laifis (74’ Lavalée), Pocognoli (55’ Cavanda) ; Marin (74’ Agbo), Scholz (88' Selahi); Edmilson (74’ Luchkevych), Carlinhos (64’ Cop), Mpoku (74’ Ndongala); Sá.

Photo News Standard won van Fortuna Düsseldorf.

Maandag 8 januari

Ze zijn het niet gewend in Marbella, maar vandaag regent het er al een hele dag. Non-stop. “This is Marbella”, lachte Sá Pinto voor de ochtendtraining. Dikke jas aan, kap over het hoofd getrokken. Het oefenveld lag er uitstekend bij, dus konden de Rouches voluit trainen. Eerst gingen ze apart zitten – in de fitnesstent – om de stilstaande fases te bespreken. Na een korte loopoefening én een stevige opwarming werden verschillende tactische varianten uitgeprobeerd tijdens de wedstrijdvormen. De ochtendsessie – nog steeds zonder Marin, maar wel met Edmilson – duurde ongeveer twee uur. Daarna trokken de spelers doorweekt op de spelersbus die hen terugbracht naar het hotel. Daar had Sá Pinto goed nieuws voor zijn groep. Ze kregen vrij in de namiddag. Ideaal om de verjaardag van Christian Luyindama te vieren. Morgen oefenen de Rouches tegen Fortuna Düsseldorf om 15u30.

Photo News Standard had pech met het weer in Marbella.

Zondag 7 januari

Amper tot geen zon in Marbella vandaag, waar Standard aan zijn vierde dag van de stage begon. Het was fris, er was veel wind en Sá Pinto hield het vooral rustig vandaag. Lange sessies, dat wel. Tijdens de ochtendtraining verliet Razvan Marin het oefenveld vroegtijdig. Hij had last van tendinitis aan de linkervoet en zou ook in de namiddag niet meetrainen. Het stramien is gekend. Opwarming en wedstrijdvormen. Met veel variaties. De doelmannen werden dan weer apart onder handen genomen door keeperstrainer Pereira. Hij kent het klappen van de zweep.

In de namiddag begon Sá Pinto met een tactische uiteenzetting – althans daar leek het op. Een schoolbord op het veld, de spelers luisterden aandachtig. De groep werd nadien opgesplitst in twee delen. Sommigen hielden het in eerste instantie bij tennisvoetbal, de anderen trainen tactisch. Edmilson hield het na een uur voor bekeken met pijn aan de knie. Na twee uur training en een afsluitende wedstrijd, keerden de spelers terug naar het hotel. Nog dit: een vijftiental supporters zakte af naar Marbella om de stage van Standard te volgen. Zij woonden vandaag de trainingen bij. Door weer en wind.

Zaterdag 6 januari

Een hele nacht had het geregend in Marbella, maar toch lagen de oefenvelden van Standard er nog steeds fantastisch bij. Enige probleem: op één veld begonnen plots de doelmannen van het Duitse Kaiserslautern te trainen. Dubbel geboekt. Het leidde tot een geanimeerde discussie tussen de Duitse club en de mensen die de stage organiseren. Uitsluitsel kwam er niet onmiddellijk waardoor beide teams naast mekaar besloten te trainen. Bij Standard ging het er in vergelijking met de eerste twee dagen iets rustiger aan toe. Een opwarming, wat oefeningen voor de spieren en er werd getraind op tactische varianten. Mpoku haakte na een tijdje af, hij had wat last van de adductoren en wilde geen risico’s nemen. Na ongeveer twee uur mochten de spelers terug naar het hotel voor een lunch en een siësta. In de namiddag werd er één keer getraind, die sessie was gesloten voor pers en publiek. Tot slot ook mooi bezoek: Axel Witsel is met zijn club Tianjin Quanjian op stage in Marbella en kwam zijn ex-ploegmaats groeten.

Vrijdag 5 januari

Een pittige ochtendtraining, een iets rustigere middagtraining. Na een deugddoende nachtrust werd er om 10 uur voor het eerst getraind. Zonder Emond die gisteren papa werd van een zoontje en zonder Luyindama die ziek moest afhaken. Even snoozen zat er niet in voor de spelers van Standard. Sá Pinto - goedgeluimd vandaag - legde er meteen de zweep op. Het eerste half uur werd er vooral gelopen, te beginnen met een coopertest. Onder opnieuw een stralende zon. Waarna werd overgegaan op oefeningen op balbezit en wedstrijdvormen. De doelmannen werden intussen één voor één apart onder handen genomen door keeperstrainer Pereira. Intens. Na ongeveer twee uur vertrokken de spelers naar het hotel voor een lunch én een siësta. De middagtraining verliep iets kalmer. Met Luyindama deze keer. Opwarmen en wedstrijdvormen. Waarbij Sá Pinto zijn spelers constant bijstuurt. Dat moet je hem nageven. Hij duldt geen verslapping. Cavanda stopte vroeger met een lichte blessure. Een sessie van een dikke anderhalf uur en de spelers reden met de bus richting hotel. Sommige jongens met 'des jambes lourdes', anderen met een glimlach op het gezicht.

Donderdag 4 januari

Rond vier uur vanochtend vertrokken de spelers van Standard uit Luik. Early birds. Een busrit naar de luchthaven van Zaventem om daar op het vliegtuig te stappen richting Spanje. Na een vlucht van ongeveer 2u30 kwam de delegatie van de Rouches aan in Malaga waarna de reis werd verdergezet naar de uitvalsbasis in Marbella.

Na de lunch en een paar uur rust werd er om 17 uur voor het eerst getraind op Spaanse bodem. Dat gebeurde zonder Renaud Emond. De aanvaller kreeg toestemming om in Luik te blijven. Hij wordt eerstdaags vader en sluit later aan op de stage. Sá Pinto zag een gemotiveerde groep. Een intense opwarming gevolgd door oefeningen op balbezit en wedstrijdvormen waar het bij momenten stevig aan toeging. No pain, no gain.

Enkel Luyindama deed het rustig aan. De verdediger heeft last van de maag. Na ongeveer anderhalf uur vertrokken de spelers opnieuw richting hotel voor het avondeten en de avondactiviteiten. Morgen wordt er twee keer getraind.

Photo News Coach Ricardo Sá Pinto spreekt de troepen toe op de eerste stagedag van de Rouches.

