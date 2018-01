STAGEDAGBOEK RACING GENK: "Nu mag het nog fout gaan" Kjell Doms

Benidorm Dag 1

Om 19u45 zetten de spelers van Racing Genk voet op Spaanse bodem. Ze waren omstreeks 17u10 vanuit Eindhoven opgestegen richting Alicante. Na een busrit van een halfuur kwam de selectie aan in het Melia Villaitana Golf Club even buiten het centrum van Benidorm. Coach Philippe Clement plant zowel op als naast het veld veel gesprekken. "We willen een aantal tactische richtlijnen inoefenen. Normaal heb je daar zes weken voor, nu moet het veel sneller gaan. Vandaar dat we ook twee oefenwedstrijden spelen. Nu mag het nog fout gaan, tegen KV Oostende en Anderlecht niet meer. Maar ik wil mijn spelers ook naast het veld beter leren kennen. Daarom plan ik met iedereen afzonderlijk een gesprek."

De avonden van Clement zullen dus goed gevuld zijn. Na het avondeten zat Clement nog rond de tafel met de spelersraad om een aantal praktische afspraken te maken. Morgen om 10 uur staat de eerste training gepland, in de namiddag volgt er een krachtsessie.

