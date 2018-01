STAGEDAGBOEK RACING GENK: Malinovskyi traint uit voorzorg niet Kjell Doms

13u35

Photo News

• Racing Genk is van 5 tot 12 januari op stage in Benidorm

Dinsdag 9 januari

Na een dagje recuperatie heeft Philippe Clement er opnieuw stevig de pees op gelegd deze voormiddag. De twee uur en een half durende training werd afgesloten met een duurloop. Uit solidariteit liep de coach zelf een paar rondjes mee. Malinovskyi en Wouters trainden uit voorzorg niet, zij bleven binnen en kregen een aangepast programma. Schrijvers en Samatta trainden wel mee. Deze namiddag om 17u volgt nog een krachtsessie op het veld.

Photo News Ally Mbwana Samatta traint mee.

Maandag 8 januari

Na drie intense trainingsdagen mag de riem er heel even af bij Racing Genk. In de voormiddag stond een recuperatietraining gepland en in de namiddag ging de selectie padellen. Het toernooitje werd overigens gewonnen door het duo Philippe Clement en clubdokter Philip Thys. In een spannende finale versloegen zijn twee andere padeltoppers in wording: Thomas Buffel en Marcus Ingvartsen.

Zondag 7 januari

Drukke dag voor Racing Genk op stage in Benidorm. Een trainingssessie in de voormiddag en een oefenpartij tegen Schalke 04 om 14u30. Philippe Clement heeft al aangegeven dat daarin iedereen maximaal één helft zal spelen. Om 9u stonden de spelers van Racing Genk opnieuw paraat op het oefenveld. De dag begon met wat kracht- en stabilisatieoefeningen. Dat werd gevolgd door een leuke opwarming waarbij enkel met het hoofd mocht werden afgewerkt. De Deense spits Marcus Ingvartsen toonde zich het meest trefzeker. De training werd afgesloten met een pittig wedstrijd op de kleine ruimte waarbij de focus op het korte kaatswerk lag. De ploeg van onder meer Alejandro Pozuelo mocht juichen en poseerde gewillig voor de foto. Om 13u vertrekt de groep naar het Estadio Municipal Guillermo Amor downtown Benidorm.

Schalke nipt te sterk voor Genk

In een genietbare partij moest Racing Genk nipt de duimen leggen voor Schalke 04. Ex-Anderlecht-target Marko Pjaca bracht 'die Königsblauen' op voorsprong en Embolo zorgde voor de 2-0. In de slotfase kon Karelis nog milderen tot 2-1. Opvallend: de 17-jarige middenvelder Tom Reyners deed het uitstekend voor Genk. De jongeling liet zich niet intimideren en speelde een prima partij. Naast de geblesseerden kwamen ook Schrijvers, Uronen en Vukovic niet in actie tegen Schalke.

Padel

Morgen traint Racing Genk opnieuw in de voormiddag. In de namiddag is er tijd voor wat ontspanning. Dan staat er teambuilding op het programma en gaat de selectie 'padellen'.

RV Swinnen en de spelers van Racing Genk.

Zaterdag 6 januari

De eerste veldtraining van Racing Genk op stage in Benidorm kon meteen tellen. De Genkse selectie trainde twee en een half uur. Stipt om 10u stapten ze de perfecte grasmat van de Golf Club op. Even verderop trainde ook Schalke 04, morgen de sparringpartner van Genk. Het eerste uur werd geleid door de nieuwe high performance coach, Bram Swinnen. De focus lag op kracht- en stabilisatieoefeningen.

Eerste training van de week! #krcgenk #gnkwinterstage #samengenk pic.twitter.com/9zUmOWE3zV KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Wereldgoal Uronen

Nadien nam coach Clement de groep onder zijn hoede met een intensieve oefening op balbezit en de korte combinatie. Dat werd gevolgd door afwerkvormen na aanvallen over de flank. De mooiste goal kwam op naam van Jere Uronen. De Fin nam een voorzet in drop achter het steunbeen. Een wereldgoal die ook als dusdanig werd gevierd. 'Heeft iemand die op video?', vroeg Uronen. 'Neen? Jammer, dit was een 'once in a lifetime'. Mata, Berge, Vanzeir en Samatta trainden apart. Schrijvers, Trossard en Seigers bleven binnen voor verzorging. Deze namiddag staan er individuele krachtoefeningen en een spinningsessie op het programma.

Spinning en afwerken

In totaal trainden de Genkse spelers op hun eerste volledige stagedag maar liefst vier uur. In de namiddag ging een deel van de groep 'spinnen'. De andere groep stond op het trainingsveld en werkte af op doel. Opvallend: in de Genkse goal stond de 15-jarige Maarten Vandevoordt. Hij hield zijn netten knap schoon. Siebe Schrijvers verscheen op het oefenveld, maar hield het bij loslopen.

Photo News

Vrijdag 5 januari

Om 19u45 zetten de spelers van Racing Genk voet op Spaanse bodem. Ze waren omstreeks 17u10 vanuit Eindhoven opgestegen richting Alicante. Na een busrit van een halfuur kwam de selectie aan in het Melia Villaitana Golf Club even buiten het centrum van Benidorm. Coach Philippe Clement plant zowel op als naast het veld veel gesprekken. "We willen een aantal tactische richtlijnen inoefenen. Normaal heb je daar zes weken voor, nu moet het veel sneller gaan. Vandaar dat we ook twee oefenwedstrijden spelen. Nu mag het nog fout gaan, tegen KV Oostende en Anderlecht niet meer. Maar ik wil mijn spelers ook naast het veld beter leren kennen. Daarom plan ik met iedereen afzonderlijk een gesprek."

De avonden van Clement zullen dus goed gevuld zijn. Na het avondeten zat Clement nog rond de tafel met de spelersraad om een aantal praktische afspraken te maken. Morgen om 10 uur staat de eerste training gepland, in de namiddag volgt er een krachtsessie.

