STAGEDAGBOEK KV MECHELEN: opnieuw stevige training, mét Verdier en Camus Dieter Peeters in Spanje

12u55 2 Dieter Peeters

• KV Mechelen is van 5 tot 12 januari op stage in Lepe, Spanje

Zondag 7 januari

De zevende dag rustte God, maar niet zo bij KV Mechelen. Na de dagelijkse strandloop in de ochtend hadden Jankovic en zijn assistenten een gevarieerde veldtraining in petto voor de intussen 27-koppige spelersgroep. De klemtoon lag op het inoefenen van pass- en looplijnen. Daarna werd dat aangevuld met enkele afwerkingsvormen, waarbij Nicolas Verdier zich duidelijk wou bewijzen. Tot slot stond er nog stevig wat loopwerk op het programma. Jankovic zag dat het goed was en vuurde zijn spelers aan: "opgeven is geen optie!". Alle spelers gingen tot aan het gaatje, waarna ze moe maar tevreden terugkeerde naar het hotel. Enkel Verdier en de andere nieuwkomer, Fabien Camus, hielden het op het laatst bij individuele loopoefeningen om stelselmatig weer op te bouwen. Ook derde doelman Jelle De Schoenmaeker (18), die 's avonds ook nog eens zijn cursussen handelsingenieur instudeert, deed het deze keer wat rustiger aan. Ivan Tomecak, die dicht bij Club Brugge staat, liep er letterlijk en figuurlijk goed gemutst bij. Vanmiddag volgt de tweede veldtraining.

Dieter Peeters Stevige loopoefeningen bij Malinwa

Dieter Peeters Afwerken op doel hoorde er vandaag ook bij.

Dieter Peeters Nicolas Verdier is opnieuw bij KV Mechelen aan het werk.

Zaterdag 6 januari

Na de reisdag van gisteren begon voor KV Mechelen vandaag het echte werk. Na een ontspannen strandloop om 7u30 stond er een stevige ochtendtraining op het programma voor de troepen van Aleksander Jankovic. De spelers hielden er een stevig tempo op na, naar gelang hun hartslag: Rits, Bandé, Claes, El Messaoudi en Cobbaut nemen het voortouw. Ook keepers Coosemans, Moris en de Schoenmaeker werkten zich aardig in het zweet. Daarna volgden er oefenvormen op balbezit en druk zetten, het voetbal dat Jankovic wil. Na een nachtelijke stortbui was het nochtans lastig voetballen op een zwaar veld, maar dat deerde de spelers van KV Mechelen niet: alle 25 kernspelers werkten de training vlot af.

In de namiddag volgde opnieuw een veldtraining. Coach Jankovic sprak zijn troepen moed in: "Ik weet dat jullie moe zijn, maar hier maken we het verschil". Alle inspanningen van de spelers worden geregistreerd met een GPS-systeem en daarna geanalyseerd. 's Avonds in het hotel kan elke speler dan zien hoe hard hij gewerkt heeft. Voor de namiddagtraining begon, zaten de spelers al bijna aan 10 kilometer. Dat moet de stevige basis vormen voor de laatste 9 competitiewedstrijden. Tim Mattys werkte aan zijn terugkeer na een knieblessure in de fitness. Verdediger Vitas deed stabilisatieoefeningen voor zijn knie met de kine en ook Kolovos trainde uit voorzorg een deel van de laatste sessie individueel. Rob Schoofs lijkt goed te herstellen van zijn knieletsel en speelde vlot mee.

Vooral nieuwkomer Abou Ouattara, een snelle (vleugel)aanvaller maakte een erg gedreven indruk op training. De jonge landgenoot van Bandé keek niet op een inspanning. De andere nieuwkomers Verdier en Camus trainden nog niet mee, zij landden pas in de namiddag in het Portugese Faro en kwamen van daar naar het trainingskamp. En er lijkt er nóg versterking op komst, vooral dan in het defensieve compartiment. Een eventueel vertrek van Ivan Tomecak, die belangstelling geniet van Club Brugge, maar wel vlot meetrainde, verandert daar niets aan.

Operatie redding is zo helemaal ingezet, zowel op, als naast het veld. Over de visie van coach Aleksandar Jankovic over deze stage, de transfers én de degradatiestrijd leest u HIER alles.

Dieter Peeters Nieuwkomer Abou Ouattara

Ook @kolovosd10 volgt even een individueel trainingsschema na lichte reactie van de adductoren. #stageLepe pic.twitter.com/d4cUyBDW8v KV Mechelen(@ kvmechelen) link

En ondertussen revalideert Uros Vitas verder op de zandheuvel. #stageLepe pic.twitter.com/KfWvSbzz1t KV Mechelen(@ kvmechelen) link

RV Hartslagtraining bij KV Mechelen.

Vrijdag 5 januari

Vrijdagochtend – of moeten we zeggen donderdagnacht – om 3u verzamelde de spelersgroep van KV Mechelen voor het vertrek naar hun winterstage in het Spaanse Lepe. Eerst ging het met de bus naar de luchthaven van Eindhoven, waar Malinwa het vliegtuig opstapte naar het Portugese Faro. Van daar was het nog eens een goede 90 kilometer tot in Lepe, net over de Spaanse grens. Een kleine 10 uur na hun vertrek in Mechelen genoten de spelers van hun lunch en een kort dutje. Het is nog maar de vraag of zo’n korte nacht slaap en al dat gereis de ideale manier is om de voorbereiding op de degradatiestrijd aan te vatten.

Dieter Peeters.

Coach Jankovic liet voor deze stage vier kernspelers thuis. Aanvallers Stefan Drazic en Silvère Ganvoula konden zich niet doorzetten Achter de Kazerne en mogen vertrekken. Ganvoula keert terug naar zijn moederclub Anderlecht. De meeste onverwachte naam is misschien wel die van Zeljko Filipovic. De Sloveense middenvelder speelde vaak sinds de terugkeer van coach Jankovic en bracht stabiliteit in de ploeg. Toch wordt er op hem niet meer gerekend. Dat rechtsachter Rherras geen zitje kreeg op het vliegtuig naar Spanje, was dan weer geen verrassing. De Marokkaanse nieuwkomer mislukte volledig bij KV. Beloften De Bie, Wilms en Bosiers stonden wel op het trainingsveld, samen met nieuwkomers Tainmont en Ouattara. De andere twee versterkingen, oude bekende Nicolas Verdier en Fabien Camus, sluiten zaterdag aan.

Dieter Peeters Clément Tainmont.

In de vooravond werkte de KV-spelers een eerste, lichte training af om de stramme benen even los te gooien. Na wat loopwerk en stretching, werd het tempo opgedreven met verschillende passingsvormen. Maar de weersomstandigheden zaten niet helemaal mee: door de felle wind en later ook regen vlogen de ballen soms alle kanten uit. Het goede nieuws: alle 25 kernspelers werkte de volledige training af, dus ook Matthys, Vitas en Schoofs die terugkeren uit blessure. Dat betekent echter nog niet dat ze helemaal fit zijn. Dat is werk voor de volgende dagen. Dan staan er telkens drie trainingen gepland: een ochtendloop (7u30) en twee veldtrainingen (10u30 en 15u45). Dat regime wil coach Jankovic aanhouden tot en met dinsdag. Woensdag staan er dan twee oefenwedstrijden op het programma. De A-ploeg speelt tegen de Duitse tweedeklasser Ingolstadt, de reserven nemen het op tegen derdeklasser Osnabrück.

Dieter Peeters

KV Mechelen Jankovic op stage met KV Mechelen

Dieter Peeters Uros Vitas werkt aan zijn terugkeer.

Dieter Peeters Het verblijf van KV Mechelen in het Spaanse Lepe