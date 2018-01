STAGEDAGBOEK KV MECHELEN: ontspanning en recuperatie staan centraal op laatste dag Dieter Peeters in Spanje

• KV Mechelen is van 5 tot 12 januari op stage in Lepe, Spanje

Donderdag 11 januari: voormiddag

Na de twee zware wedstrijden doet KV Mechelen het op de laatste dag in Lepe wat rustiger. Een deel van de spelersgroep (nieuwkomers Mera, Verdier, Camus en jongelingen Bosiers en De Schoenmaeker) werken met de kinesisten. De jongens die gisteren (veel) minuten joggen naar het strand. Daar hadden coach Jankovic - die elke dag zelf minstens een half uur joggt - en de physical trainer verschillende voetbal/teambuilding spelletjes voorbereid. De spelers namen het in vier groepjes tegen elkaar op in verschillende estafetteraces. Het plezier kon niet op, maar iedereen wou ook winnen. Vanmiddag staat de traditionele quiz van taalleerkracht Marian op het programma. Rond 16u volgt er nog wat teambuilding met voetgolf. Benieuwd wat dat oplevert. Morgen om 10u50 Belgische tijd vliegt KV Mechelen terug naar Eindhoven.

Dieter Peeters Germán Mera maakt zich klaar voor zijn eerste veldtraining.

Woensdag 10 januari: namiddag

Ideaal voetbalweer voor de twee oefenmatchen in Portugal. KV Mechelen nam het eerst op tegen derdeklasser Osnabrück. Na een evenwichtige eerste helft, kwam Malinwa in de tweede helft op achterstand. Moris pakte ook nog een penalty. Maar al snel kon Bandé gelijkstellen en verdediger De Bie bezorgde Mechelen de verdiende overwinning.

Tegen tweedeklasser Ingolstadt stuurde trainer Jankovic zijn A-ploeg het veld in en het tempo van de wedstrijd lag duidelijk hoger. Ook de duels werden op het scherpst van de snee uitgevochten, met enkele opstootjes als gevolg. Op het half uur zette Rits al snel op voorsprong, maar de Duitsers kwamen op strafschop langszij. Coosemans redde daarna nog een tweede strafschop. In de tweede helft zakte het tempo en bleef Mechelen baas. Toch scoorde Hartmann nog vijf minuten voor tijd. Het slotoffensief van Malinwa leverde de verdiende 2-2 op via Cobbaut. De ploeg reist nu zo'n 140 kilometer, terug naar hun verblijf in Lepe. Morgen staat de laatste trainingsdag in het teken van recuperatie. Dat zal ook nodig zijn na twee felle, stevige wedstrijden. Kapitein Seth De Witte en nieuwste aanwinst German Mera bleven in het hotel en werkten individueel met kine Dieter Devaere.

Woensdag 10 januari: voormiddag

Vandaag trekt KV Mechelen naar Portugal voor twee oefenwedstrijden. De eigen oefenvelden in Lepe waren immers onbespeelbaar door de felle regen. Om 14u Belgische tijd heet de tegenstander VFL Osnabrück, een Duitse derdeklasser, om 16u staat Malinwa tegenover tweedeklasser Ingolstadt, vorig jaar gedegradeerd naar de tweede Bundesliga. Er ook bij: kapitein Seth De Witte, die verder herstelt van zijn kuitblessure, en voorzitter Timmermans. "Ik vind het toch altijd belangrijk om er even bij te zijn op stage", zei de voorzitter. "Zo zie ik het kloppend hart van de club even aan het werk". Om de juiste mentaliteit in de ploeg te brengen reisde kapitein De Witte met hem mee. "De laatste negen wedstrijden worden nog negen cupmatchen. Daarom is het belangrijk dat onze kapitein mee de schwung erin kan brengen", aldus Timmermans.

Dinsdag 9 januari: namiddag

Coach Aleksandar Jankovic voorzag om 16u een tactische videosessie ter voorbereiding op het duel met Zulte Waregem op 20 januari. Daarna trok de spelersgroep, op Vitas en Bosiers na, naar het trainingsveld. Door de felle regenval lagen er grote plassen, maar Jankovic en zijn staf losten dat inventief op. Naast het veld werden er opwarmingsoefeningen gehouden en op het droogste stuk was er net genoeg wedstrijd voor een wedstrijdje handbal. Dat monde al snel uit in een vorm van waterpolo, met heel wat waterpret. Na de training doken een aantal spelers zelfs in een grote plas water, tot algemeen jolijt. De ideale manier om de zware vierdaagse af te ronden.

Morgen staan er twee oefenwedstrijden op het programma. Maar door de felle regen kunnen die niet doorgaan op de oefenvelden van KV in Lepe. Malinwa reist daarvoor 140 kilometer naar Portugal, waar tegenstander Ingolstadt verblijft en de velden beter bespeelbaar zijn. De tegenstanders blijven dezelfde: Osnabrück om 14u Belgische tijd, Ingolstadt om 16u.

Dinsdag 9 januari: voormiddag

Het einde van het zware vierdaagse 'regime', zoals coach Jankovic het noemde, nadert voor de Mechelse spelersgroep. Vandaag staat er opnieuw een strandloop op het menu, met daarna twee veldtrainingen. Bij de sessie in de voormiddag lag de focus in eerste instantie op verschillende passvormen en spelletjes op balbezit. Daarna volgden een aantal wedstrijdjes in drie ploegen. Dat gebeurde op het scherpst van de snee, want coach Jankovic moest enkele strafschoppen fluiten. Rechtsachter Jules Van Cleemput tekende voor het mooiste doelpunt van de voormiddag met een verre knal. Beloftespeler Bosiers ondervond wat hinder aan de achillespezen en trainde individueel met de kine. Deze middag volgt er eerst een tactische videosessie en daarna nog een veldtraining. Die zal meer dan waarschijnlijk in de regen doorgaan, want na enkele mooie dagen is het vandaag een druilerige dag in Lepe.

Morgen staan er twee oefenwedstrijden gepland, één tegen de Duitse tweedeklasser Ingolstadt en één tegen derdeklasser Osnabrück (14u). Donderdag zal dan vooral in het teken staan van recuperatie. In de namiddag zorgt de traditionele quiz van taalleerkracht Marian voor de ideale ontspanning. Vandaag arriveren ook voorzitter Timmermans en de geblesseerde aanvoerder Seth De Witte. De Montenegrijnse international Faros Beciraj legt vandaag in België zijn medische testen af. Zelfs als de aanvaller vandaag nog tekent, lijkt de kans klein dat hij nog naar Lepe afzakt. De groep keert immers vrijdagochtend al terug naar België.

Dieter Peeters Vitas werkt volop aan zijn terugkeer en traint vlot met de groep.

Maandag 8 januari: avond

Om half 9 dook Ivan Tomecak plots op in de lobby, terwijl zijn maatjes Vitas en Cocalic net hun interview aan het afronden waren. De Kroaat kwam afscheid nemen van de andere 'Balkan Boys'. "It's signed", vertelde de rechtsachter. De aanwezige ploegmaats feliciteerden hem met zijn transfer. "Pas maar op als ik je tegenkom op het veld", gekscheerde Kolovos onder meer. Na zijn ploegmaats, nam Tomecak ook uitgebreid tijd om afscheid te nemen van de technische staf. Met coach Jankovic volgde er een vriendschappelijke babbel en een intense knuffel. Dinsdagochtend reist de rechtsachter naar het trainingskamp van Club Brugge, 400 kilometer verder in Sotogrande. Sportief directeur Rik Van de Velde verbleef daar gisteren al om de transfer te regelen en brengt dinsdag op zijn beurt waarschijnlijk de Colombiaanse centrumverdediger German Mera mee.

Dieter Peeters Tomecak met Cobbaut

Maandag 8 januari: namiddag

Na een goeie siësta was het om 16u tijd voor wat teambuilding. Een deel van de spelers speelde padel of zelfs voetpadel. Coosemans en Rits namen het op tegen Paulussen en Pedersen. Na een spannend duel ging de overwinning naar het eerste duo. Een aantal andere probeerden de goeie swing te vinden op de golfbaan en dat leverde leuke foto's op. Vooral Matthys en belofte Bosiers sloegen het balletje makkelijke voorbij de 100 meter. Fervente golfers Glenn Claes en derde doelman De Schoenmaeker kregen hun eigen buggy en trokken op pad op de uitgestrekte golfbaan.

Maandag 8 januari: voormiddag

KV Mechelen pakt het vandaag iets anders aan. De spelers mochten vanochtend iets langer slapen, maar daarna moesten ze wel vol aan de bak. De enige veldtraining van de dag werd ook meteen de langste van deze stage, bijna twee uur. Na een opwarming met stabilisatieoefeningen, volgden er enkele handbalwedstrijdjes. Daarna werd de intensiteit verder opgedreven met enkele spurtoefeningen. Bij één van de oefeningen daagde coach Jankovic zijn spelers uit: wie één van de hekjes omver liep, moest een fles champagne betalen. Andy Kawaya en Ivan Tomecak waren tot twee keer toe de klos, maar of er vanavond champagne op tafel komt, valt te betwijfelen. Bij de afwerkoefeningen maakten Cocalic en Kawaya de mooiste doelpunten, maar ook doelmannen Coosemans en Moris konden zich meermaals onderscheiden. Jankovic sloot af met een wedstrijdje, op het scherpst van de snee. Regelmatig legde de coach de match stil om tactische aanwijzingen te geven aan zijn spelers, inclusief Ivan Tomecak. Nieuwkomers Verdier en Camus liepen rondjes met de physical coach. Belofte Bosiers kreeg extra rust.

Zondag 7 januari: namiddag

In de namiddag opnieuw een pittige training voor 25 KV Mechelenspelers. Verdier (fysieke achterstand) en Vitas (na knieblessure) werkten individueel. De groep trainde na een goede opwarming een uurtje stevig door op balbezit, druk zetten en ruimte zoeken. Daarna volgden enkele intensieve, kleine matchvormen. Na een uitgebreide stretching en cooldown konden de spelers alweer terugblikken op een gevarieerde, maar stevige trainingsdag. Coach Jankovic benadrukte steeds dat de spelers goed naar hun lichaam moeten luisteren en niet forceren. Het GPS-systeem registreert alle inspanningen, zodat de physical coach alles in de gaten kan houden en waar nodig iemand het rustiger aan laten doen. Het was overigens zalig voetbalweer in Zuid-Spanje. De wind bleef voor het eerst weg en dat scheelde meteen 5 graden in gevoelstemperatuur.

Dieter Peeters Matchvorm KV Mechelen

Zondag 7 januari: voormiddag

De zevende dag rustte God, maar niet zo bij KV Mechelen. Na de dagelijkse strandloop in de ochtend hadden Jankovic en zijn assistenten een gevarieerde veldtraining in petto voor de intussen 27-koppige spelersgroep. De klemtoon lag op het inoefenen van pass- en looplijnen. Daarna werd dat aangevuld met enkele afwerkingsvormen, waarbij Nicolas Verdier zich duidelijk wou bewijzen. Tot slot stond er nog stevig wat loopwerk op het programma. Jankovic zag dat het goed was en vuurde zijn spelers aan: "opgeven is geen optie!". Alle spelers gingen tot aan het gaatje, waarna ze moe maar tevreden terugkeerde naar het hotel. Enkel Verdier en de andere nieuwkomer, Fabien Camus, hielden het op het laatst bij individuele loopoefeningen om stelselmatig weer op te bouwen. Ook derde doelman Jelle De Schoenmaeker (18), die 's avonds ook nog eens zijn cursussen handelsingenieur instudeert, deed het deze keer wat rustiger aan. Ivan Tomecak, die dicht bij Club Brugge staat, liep er letterlijk en figuurlijk goed gemutst bij. Vanmiddag volgt de tweede veldtraining.

Dieter Peeters Stevige loopoefeningen bij Malinwa

Dieter Peeters Afwerken op doel hoorde er vandaag ook bij.

Dieter Peeters Nicolas Verdier is opnieuw bij KV Mechelen aan het werk.

Zaterdag 6 januari

Na de reisdag van gisteren begon voor KV Mechelen vandaag het echte werk. Na een ontspannen strandloop om 7u30 stond er een stevige ochtendtraining op het programma voor de troepen van Aleksander Jankovic. De spelers hielden er een stevig tempo op na, naar gelang hun hartslag: Rits, Bandé, Claes, El Messaoudi en Cobbaut nemen het voortouw. Daarna volgden er oefenvormen op balbezit en druk zetten, het voetbal dat Jankovic wil. Na een nachtelijke stortbui was het nochtans lastig voetballen op een zwaar veld, maar dat deerde de spelers van KV Mechelen niet: alle 25 kernspelers werkten de training vlot af. Ook keepers Coosemans, Moris en de Schoenmaeker werkten zich aardig in het zweet. Een uitgebreid interview met Collin Coosemans vindt u HIER.

In de namiddag volgde opnieuw een veldtraining. Coach Jankovic sprak zijn troepen moed in: "Ik weet dat jullie moe zijn, maar hier maken we het verschil". Alle inspanningen van de spelers worden geregistreerd met een GPS-systeem en daarna geanalyseerd. 's Avonds in het hotel kan elke speler dan zien hoe hard hij gewerkt heeft. Voor de namiddagtraining begon, zaten de spelers al bijna aan 10 kilometer. Dat moet de stevige basis vormen voor de laatste 9 competitiewedstrijden. Tim Mattys werkte aan zijn terugkeer na een knieblessure in de fitness. Verdediger Vitas deed stabilisatieoefeningen voor zijn knie met de kine en ook Kolovos trainde uit voorzorg een deel van de laatste sessie individueel. Rob Schoofs lijkt goed te herstellen van zijn knieletsel en speelde vlot mee.

Vooral nieuwkomer Abou Ouattara, een snelle (vleugel)aanvaller maakte een erg gedreven indruk op training. De jonge landgenoot van Bandé keek niet op een inspanning. De andere nieuwkomers Verdier en Camus trainden nog niet mee, zij landden pas in de namiddag in het Portugese Faro en kwamen van daar naar het trainingskamp. En er lijkt er nóg versterking op komst, vooral dan in het defensieve compartiment. Een eventueel vertrek van Ivan Tomecak, die belangstelling geniet van Club Brugge, maar wel vlot meetrainde, verandert daar niets aan.

Operatie redding is zo helemaal ingezet, zowel op, als naast het veld. Over de visie van coach Aleksandar Jankovic over deze stage, de transfers én de degradatiestrijd leest u HIER alles.

Dieter Peeters Nieuwkomer Abou Ouattara

RV Hartslagtraining bij KV Mechelen.

Vrijdag 5 januari

Vrijdagochtend – of moeten we zeggen donderdagnacht – om 3u verzamelde de spelersgroep van KV Mechelen voor het vertrek naar hun winterstage in het Spaanse Lepe. Eerst ging het met de bus naar de luchthaven van Eindhoven, waar Malinwa het vliegtuig opstapte naar het Portugese Faro. Van daar was het nog eens een goede 90 kilometer tot in Lepe, net over de Spaanse grens. Een kleine 10 uur na hun vertrek in Mechelen genoten de spelers van hun lunch en een kort dutje. Het is nog maar de vraag of zo’n korte nacht slaap en al dat gereis de ideale manier is om de voorbereiding op de degradatiestrijd aan te vatten.

Coach Jankovic liet voor deze stage vier kernspelers thuis. Aanvallers Stefan Drazic en Silvère Ganvoula konden zich niet doorzetten Achter de Kazerne en mogen vertrekken. Ganvoula keert terug naar zijn moederclub Anderlecht. De meeste onverwachte naam is misschien wel die van Zeljko Filipovic. De Sloveense middenvelder speelde vaak sinds de terugkeer van coach Jankovic en bracht stabiliteit in de ploeg. Toch wordt er op hem niet meer gerekend. Dat rechtsachter Rherras geen zitje kreeg op het vliegtuig naar Spanje, was dan weer geen verrassing. De Marokkaanse nieuwkomer mislukte volledig bij KV. Beloften De Bie, Wilms en Bosiers stonden wel op het trainingsveld, samen met nieuwkomers Tainmont en Ouattara. De andere twee versterkingen, oude bekende Nicolas Verdier en Fabien Camus, sluiten zaterdag aan.

Dieter Peeters Clément Tainmont.

In de vooravond werkte de KV-spelers een eerste, lichte training af om de stramme benen even los te gooien. Na wat loopwerk en stretching, werd het tempo opgedreven met verschillende passingsvormen. Maar de weersomstandigheden zaten niet helemaal mee: door de felle wind en later ook regen vlogen de ballen soms alle kanten uit. Het goede nieuws: alle 25 kernspelers werkte de volledige training af, dus ook Matthys, Vitas en Schoofs die terugkeren uit blessure. Dat betekent echter nog niet dat ze helemaal fit zijn. Dat is werk voor de volgende dagen. Dan staan er telkens drie trainingen gepland: een ochtendloop (7u30) en twee veldtrainingen (10u30 en 15u45). Dat regime wil coach Jankovic aanhouden tot en met dinsdag. Woensdag staan er dan twee oefenwedstrijden op het programma. De A-ploeg speelt tegen de Duitse tweedeklasser Ingolstadt, de reserven nemen het op tegen derdeklasser Osnabrück.

Dieter Peeters

