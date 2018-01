STAGEDAGBOEK KV KORTRIJK: Perbet en Chevalier schitteren in KVK The Voice Eddy Soetaert

• KV Kortrijk is van 4 tot 6 januari op teambuilding in Nieuwpoort

Instagram: @kv_kortrijk De Kortrijk-spelers met de fiets in Nieuwpoort.

Zondag 7 januari

KV Kortrijk heeft zijn driedaagse winterstage in Nieuwpoort afgesloten in de plaatselijke Ciné City. Daar werd voor een publiek van partners en vrienden een show gebracht die de spelers de vorige twee avonden hadden ineen geknutseld. Hoogtepunt was de opvoering van het toneelstuk ‘Romeo en Julia’ geheel volgens de eigen inspiratie van de voetballers.

Glen De Boeck gaf toe dat hij ook wel liever naar Spanje was getrokken zoals zijn collega’s. “Maar daar is geen budget voor voorzien en dus hebben wij voor dit nuttige alternatief gekozen”, aldus de Kortrijkse succescoach. De Boeck werkte al vaker samen met psycholoog Johan Desmadryl en ook nu liet hij de man drie dagen zijn gang gaan in een combinatie van fysieke en ludieke opdrachten.

Zo moest het hele gezelschap al op dag 1 tot op borsthoogte de zee in en dienden ze ook in hun eigen middagmaal te voorzien. Stijn De Smet bleek een stevige onderhandelaar en haalde op de vrijdagmarkt gratis een kip op, bij bakker Snauwaert een taart, in hotel Martinique pasta en champignons waarna zijn kwartet mocht gaan koken in de keuken van de conciërge van het atheneum. Op dag 2 stond een tocht van 24 km door het hinterland van de Noordzeekust op het programma met voor elke groep van vier slechts één fiets. Het was de bedoeling dat er telkens drie liepen en één recupereerde, al waren Perbet en Chevalier best inventief met twee op de fiets.

Zaterdagavond werd dan een show gebracht waarvoor bekende dijenkletsers hadden moeten onderdoen. Met Idir Ouali en Kristof D’Haene in de hoofdrol werd ‘Romeo en Julia’ opgevoerd, met heerlijke bijrollen voor onder anderen Kovacevic, De Smet en Van Der Bruggen. In het tweede luik, KVK The Voice, werden heuse zangtalenten ontdekt. Bryan Verboom heeft zowaar nog toekomst na zijn voetbalcarrière en ook het duo Perbet-Chevalier kon de Franse schlagerliefhebbers overtuigen.

Glen De Boeck en zijn assistenten zagen dat het goed was. Morgen worden de ballen weer uit de netten gehaald en is het ‘gedaan met de leute’. Dan wordt de eerstkomende competitiewedstrijd – op KV Oostende – voorbereid. Vrijdag wordt eerst nog een oefenpartij tegen Roda JC gespeeld.

Zaterdag 6 januari

De driedaagse ministage van KV Kortrijk werd afgesloten met…. een optreden van de spelers. Plaats van afspraak was de feestzaal van Ciné City in Nieuwpoort en onder de tweehonderd toeschouwers waren ook… de vrouwen, lieven en partners van de spelers. Meer hierover morgen of toch al dit: sommige spelers moesten een duet zingen begeleid door een plaatselijk orkest, andere werden bevorderd tot toneelacteur. Zij speelden diverse sketches die ze de vorige avonden hadden aangeleerd.

Eerder op de dag werd weer aan de fysieke en mentale weerbaarheid gewerkt. Zo werd een ‘run and shoot’ gehouden waarbij eerst vier spelers een kortere afstand, dan drie een langere, dan twee, uiteindelijk één speler de eindmeet moest halen terwijl onderweg moest worden geschoten. Opdrachten waren onder andere het beklimmen van een brandweerladder van 25 meter. Zeg niet dat het van een leien dakje liep.

In de namiddag werden de auto’s erbij gehaald voor behendigheidsproeven. Niets dus met de bal, die werd in Kortrijk gelaten. Daar maken de spelers maandag weer kennis mee nadat ze op zondag even kunnen uitrusten van hun Nieuwpoortse activiteiten.

Of alle spelers het leuker vonden aan de Noordzee dan aan de Spaanse costa’s? Neen. Maar ze deden wel hun best om dat niet te laten blijken. Hannes Van Der Bruggen gaf zelfs voor KVK TV een rondleiding: “Hier geen jetlag en geen wachtrijen. In één uur stonden wij er en we werden in onze eigen taal ontvangen. De kine’s hadden geen werk met zonneslag of uitdroging en wifi deed het perfect. “En in de buurt van het (binnen)zwembad halen we 28, 29 of 30 graden naargelang we de thermostaat hoger zetten”, aldus de captain.

Vrijdag 5 januari

Omelet met champignons

Een stevige zeebries, een behoorlijk frisse dag aan de Noordzee, da's wat anders dan een prille lentezon op een lekker grasveld aan de Costa Blanca. Maar die van KV Kortrijk maken er het beste van, gaande van zelf bijeengezocht middageten tot een halve marathon met één fiets per kwartet.

Er was geen eten voorzien voor de spelers, zij moesten er maar zelf achter zien te komen. Iedereen werd Nieuwpoort ingestuurd zonder ook maar één cent op zak en moest maar via veel goede wil en overtuiging aan eten geraken. Op de bedeltocht, zeg maar.

Kristof D'Haene vertelt: "We kregen een staal prei, een bundel wortelen en wat eieren mee. Daar moesten we het mee doen want niemand mocht geld bij hebben. Het was de bedoeling dat we een onderkomen vonden om ons middageten klaar te maken. We mochten ook ruilen. De prei konden we wisselen voor pasta en de marktkramers op de Nieuwpoortse vrijdagmarkt waren ook gul: van de ene kregen we een kip, van de andere kaas. Uiteindelijk ontmoetten we Jean, de conciërge van het atheneum die ons meenam bij hem thuis waar we konden gaan koken. Ik maakte een omelet met champignons. Met pasta, kaas en kip ging dat er best in."

Het leverde hilarische momenten op. Zo kon Hannes Van Der Bruggen zijn charmes gebruiken om bij een huisvrouw te bekomen dat hij met zijn gezellen kon helpen om het eten klaar te maken en… het ook op te eten. Jovan Stojanovic ontpopte zich tot keukenhulp, Makarenko proefde inmiddels het aperitief.

Anderen konden zelfs in de pizzeria wat op het vuur zetten en de drank kregen ze van de baas gratis erbovenop. Wat dit met een voetbalstage te maken heeft? "Je leert er heel wat van", zegt Glen De Boeck die zoals gebruikelijk vanaf de zijlijn toekeek. "Je ziet mannen die de groep meetrekken, je ziet bij wie de frustraties opborrelen of wie het kopje laat hangen."

De coach heeft sportpsycholoog Johan Desmadryl ingehuurd en qua teamwork scoort hij goed. In de namiddag moesten de groepjes als volleerde boyscouts op pad, dienden onderweg diverse opdrachten uit te voeren en ook nog proberen het eerst het hotel te bereiken. Per vier man was één fiets ter beschikking om even uit te blazen. De mannen van captain Hannes Van Der Bruggen wonnen het pleit.

Morgen wordt de stage afgesloten maar niet voor de psycholoog nog een konijn uit zijn hoed heeft getoverd.

Donderdag 4 januari

Op de eerste ochtend van de ministage in Nieuwpoort maakten de spelers van KV Kortrijk meteen kennis met de Noordzee in al haar facetten: iedereen werd vanaf het strand de zee ingejaagd en nog wel tot op borsthoogte. Glen De Boeck heeft geen ballen meegenomen, er wordt uitsluitend aan teambuilding gedaan, maar voor Opdracht 1 waren wel mannen met ballen vandoen.

Het is psycholoog Johan Desmadryl die de Kerels drie dagen onder handen neemt. Glen De Boeck legde de contacten, want hij leerde de man al kennen toen hij nog aan de slag was onder Frankie Vercauteren en werkte met hem samen tijdens zijn trainersperiodes bij Cercle Brugge, Waasland-Beveren en Moeskroen.

"Desmadryl smeedt een groep tot op een hoog niveau", prijst de coach. "De vorige keren was de sfeer uitstekend en waren de resultaten goed. Ik ga ervan uit dat het nu niet anders zal zijn."

Het gezelschap hield in de namiddag een mountainbiketocht langs een uitgestippeld parcours en kon daarna recupereren in sauna en zwembad. ’s Avonds werd deel 1 van een driedaagse avondopdracht aangevat.

Het was in de voormiddag begonnen met een zogeheten wandeltochtje langs het strand, maar ineens joeg Desmadryl het hele gezelschap het water in. Aanvankelijk was het nog maar even langs de waterlijn lopen, maar uiteindelijk stond iedereen er tot op borsthoogte in. Als daar maar geen loopneuzen van komen! De temperatuur van het strandwater bedraagt immers slechts 8 graden, wat amper de helft is van die aan de Spaanse Costa’s. Maar Desmadryl gaat mee in de denkwereld van de Nederlandse professor in de... klinische psycho-neuro-immunologie Leo Pruimboom. Die wil dat sporters zich in minder gunstige temperaturen voorbereiden op wat daarna komen moet. Warmer aanlopen in de zomer, kouder in de winter. "IJsberen is gezonder dan zonnebaden". Dan wordt KV Kortrijk het enige team dat klaar is voor het tweede luik van de competitie

