STAGEDAGBOEK ANTWERP: Corryn pakt uit met 'photobomb' Stijn Joris in Spanje

• Antwerp is van 5 tot 14 januari op stage in Algorfa

Zaterdag 13 januari (deel 2): Photobomb van Corryn

Einde! De laatste training van Antwerp en daarmee ook van alle Belgische clubs in Spanje zit erop. Bölöni liet zijn spelers nog één keer in het rood gaan. Veel 1-tegen-1-wedstrijdjes die serieus op de quadriceps wogen. In teampjes van zes moesten de Reds zoveel mogelijk proberen scoren op grote doelen. De ploeg met Nazaryna, Bolat, Ghandri, Ardaiz, Touré en Randriambololona trof het vaakst raak. Zij poseerden dan samen voor de overwinningsfoto die Alexander Corryn professioneel kwam verstoren. Gheysens en D'Onofrio zagen dat het goed was. Morgenochtend plant Bölöni nog één korte looptraining vooraleer Antwerp het vliegtuig richting België neemt.

Zaterdag 13 januari (deel 1): Gheysens en vrouwlief trappen een balletje

Gisterenmiddag dropte een busje voorzitter Paul Gheysens en zijn wederhelft Ria en vice-president Luciano D'Onofrio aan het La Finca Golf Resort. De clubleiders vervoegden hun staf en spelersgroep op stage. Vanochtend waren ze getuige van een deel van de training. Gheysens en zijn echtgenote trapten zelfs een balletje naar mekaar. D'Onofrio verscheen sportief in trainingspak. Terwijl de meeste andere teams hun koffers pakten of alweer in België zijn, gaat Antwerp nog even verder. Had het van coach Bölöni afgehangen, zelfs tot en met dinsdag. De Roemeen probeerde de stage eerder deze week met twee dagen te verlengen, maar om praktische redenen ging dat uiteindelijk niet door.

Misschien maar best ook want de spelers snakken met de dag meer naar hun gezin of familie. Het aftellen naar de terugvlucht van morgenochtend is al een tijdje aan de gang. Bölöni trainde vanochtend nog een keertje tactisch en probeerde enkele dingen uit in de verdediging. Ghandri maakte opnieuw zijn opwachting tussen de centrale verdedigers. Bölöni lijkt hem steeds minder als een middenvelder te beschouwen. Rodrigues trainde nagenoeg voluit mee en lijkt in de laatste fase van zijn revalidatie te zijn aangekomen. Alleen Batubinsika en Arslanagic werkten nog apart.

Vrijdag 12 januari: Spelers zitten op hun tandvlees

De vermoeidheid slaat genadeloos toe in Algorfa. De spelers zitten op hun tandvlees. De wedstrijd tegen Torrevieja - vooral de tweede helft met tien - liet sporen na. Bölöni liet de spelers vanochtend min of meer vrij. Sommige kozen voor een wandeling in de heuvels van Algorfa, anderen gingen lopen of deden krachttraining. Jelle Van Damme toonde het nog het best aan op zijn Instagram (zie foto). De energietanks staan al eventjes op reserve en ook het steeds terugkerende decor zorgt voor verveling en sleur. De trainingsdagen zien er allemaal een beetje gelijkaardig uit en de spelers pendelen constant tussen het hotel en het oefenveld. Meer hebben ze van de omgeving nog niet te zien gekregen. Het aftellen naar de terugreis op zondag is echt wel begonnen. Om u een idee te geven van hoe zo'n dag met twee trainingen eruit ziet, geven we jullie een kleine blik achter de schermen door het tijdsschema even weer te geven.

#StageAlicante: de kat van Limbobe, beelden van onze oefenwedstrijd en de vooruitzichten van Bölöni 😅

Programma:

8u30 ontwaken

8u45 ontbijt

9u verzorging en tapen

9u45 bus naar oefenveld

10u training 1

12u30 lunch

13u persbabbel

13u15 siësta

15u ontwaken en snack

15u15 verzorging en tapen

15u45 bus naar oefenveld

16u training 2

18u recuperatie en spa

20u15 diner

23u slapen

Van Damme golft, Hairemans tennist

Bölöni stelde zelf ook vast dat zijn spelers er nagenoeg helemaal door zitten en schrapte de namiddagtraining voor de meeste jongens. De spelers die lang deelnamen aan de oefenwedstrijd tegen Torrevieja mochten de namiddagtraining overslaan. Alleen Teunckens, Jezina, Ardaiz, Limbombe, Oulare, Rodrigues, Randriambololona, Touré, Mendy en Achter gingen trainen. Al hielden zij het ook light met een wedstrijdvorm. Rodrigues nam zo voor het eerst deel aan een training met bal. Arslanagic en Batubinsika werkten verder apart. Die laatste was opgetogen dat hij dat voor het eerst mét bal kon. Intussen was er een ontspanningsmomentje voor de anderen. Zo ging Van Damme golfen. Hairemans speelde een partijtje tennis met de team manager. De meesten trokken zich terug op hun kamer om te rusten. Morgen staan er nog twee trainingen op het programma. De laatste loodjes...

Instagram Stories Van Damme in zijn caddy.

rv Jelle Van Damme kon duidelijk wat rust gebruiken.

Donderdag 11 januari, deel 2 : Bölöni maakt saaie oefenmatch zelf interessant

Met Bölöni als coach valt er altijd wel iets te beleven. Een eentonige oefenwedstrijd tegen een Spaanse amateurclub? Dan zorgt hij zelf voor wat extra kruiden. Antwerp had voor rust geen kind aan Torrevieja, maar kon zelf te weinig versnellen om de score écht te laten oplopen. Geen probleem, dan halen we er toch gewoon één speler af. Dat was het idee van Bölöni. Mendy begon niet aan de tweede helft en de wedstrijd ging verder met tien tegen elf. Daarnaast kwam de Roemeen ook nog furieus coachen langs de lijn. Geen seconde rust gunde hij zijn troepen. Nieuwkomer Nazaryna blijft al het goede van de voorbije dagen bevestigen. Bölöni liet hem de 90 minuten volmaken. Ook Pitroipa pikte zijn doelpuntje mee. In de lappenmand hielden Oulare, Batubinsika, Arslanagic, Rodrigues en Bolat (zere kuit) het bij individueel werk.

Donderdag 11 januari, deel 1: sleur begint er op te komen

De sleur begint er een beetje op te komen in Algorfa. Training nummer 9 al vanochtend. Bölöni hield eerst een uitgebreide briefing in een lokaaltje aan het trainingsveld. Daarin maakte hij ongetwijfeld al iets duidelijk over de plannen voor de oefenmatch van namiddag tegen Torrevieja, een Spaanse vierdeklasser. Daarna werd er ook nog getraind. Jens Teunckens kreeg voor het eerst keepertraining van Runje, samen met Jezina en Debaty. Bolat hield het omwille van een zere kuit bij fietswerk. Ook Oulare, Batubinsika, Arslanagic en Rodrigues werkten apart. Arslanagic schroefde de intensiteit wat terug en dat zou er op kunnen wijzen dat hij opnieuw last heeft van zijn pubalgie. Laszlo Bölöni ging na de training in zijn eentje nog een ommetje joggen. De Roemeen deed dat eerder deze week ook al. Op zijn 64ste probeert hij nog steeds zelf wat in conditie te blijven. Hoedje af. Zeker hier in de heuvels van Algorfa waar ook vanochtend weer een stevige bries door de palmbomen joeg.

Woensdag 10 januari : Great Old na rust onderuit met B-ploeg

De eerste oefenmatch voor Antwerp stond deze namiddag op het programma. Heidenheim, de nummer 15, uit de Bundesliga haalde het met 1-3. In de tweede helft zag de Great Old er een tikkeltje chaotisch uit. De prestatie van de elf in de eerste helft was wel bemoedigend. Nazaryna en Habran toonden hun potentieel. Na de pauze liet ook Pitroipa zich opmerken met enkele aanvallende acties. Sall mocht op zijn eerste dag in Algorfa meteen 30 minuten opdraven. Oulare werd nog gespaard. Hij bleef aan de kant, net zoals de geblesseerden Arslanagic, Rodrigues, Batubinsika en Jezina. Nieuwkomer Teunckens kwam ook nog niet in actie. Yatabaré kampt ook met een lichte blessure en werkte apart.

De club uit de tweede Duitse Bundesliga wist de wedstrijd nog helemaal te doen kantelen. Met drie goals in 22 minuten pakte Heidenheim een 1-3-zege. Al was de match op dat moment al lang gespeeld voor Antwerp. De eerste helft mocht gezien worden. Ghandri depanneerde centraal achterin en deed dat helemaal niet verkeerd. Nazaryna bevestigde de leuke dingen die hij op training liet zien. Habran pakte een paar keer met zijn snelheid uit op de linkerflank. Antwerp combineerde vlot en Heidenheim had moeite met het tempo. Nazaryna opende bijna de score in de beginfase. Zijn kopbal op een voorzet van Hairemans werd nog gestopt. Ook Buta testte de Duitse keeper. Uiteindelijk was het van Damme die de score opende op een hoekschop van Hairemans.

Een nagenoeg volledig ander elftal in de tweede helft. Zeven wissels bij de rust en de intussen in Algorfa aangekomen Sall maakte kort na het uur zijn opwachting. Veel jongens die niet meteen op hun favoriete positie speelde in combinatie met de vermoeidheid - Bolat, Corryn en Ghandri speelden een hele wedstrijd - zorgden voor meer afval in het spel. Pitroipa toonde zich in aanvallend opzicht wél enkele keren. Zijn uitspraak dat hij op training met de handrem opspeelt om in de wedstrijden voluit te gaan, zou dus wel eens kunnen kloppen. Achterin liep het minder en Bolat moest zich uiteindelijk nog drie keer omdraaien. Randriambololona en Touré hadden nog goede mogelijkheden om iets terug te doen, maar de Duitse doelman gaf geen krimp. Zo bleeft het bij 1-3.

ANTWERP: eerste helft: Bolat - Buta, Ghandri, Borges, Van Damme - Nazaryna, Corryn, Hairemans - Limbombe, Owusu, Habran.

Tweede helft: Bolat - Achter, Ghandri, Borges (61' Sall), Corryn - Haroun, Randriambololona, Pitroipa - Touré, Ardaiz, Jaadi.

Doelpunten: 40' Van Damme 1-0, 53' Lankford 1-1, 67' 1-2 Steurer, 75' Glatzel 1-3.

De wind wordt elke dag net iets ferventer op het heuveltje van Algorfa. Een gewatteerde jas is geen overbodige luxe voor de omstaanders langs het oefenveld. In afwachting van de oefengalop tegen Heidenheim, trainde Antwerp voormiddag toch nog. Enkele korte loopoefeningetjes, maar vooral veel afwerkingsvormen. Moustapha Sall maakte 's nachts dan toch zijn opwachting en trainde al deels mee. Hij sloot weer aan nadat hij langer in Senegal bleef om zijn vader bij te staan na diens hartstilstand. Nieuwkomer Jens Teunckens vloog samen met sportief adviseur Sven Jaecques richting Alicante. De jonge keeper die van Club Brugge gehuurd wordt, mocht even acclimatiseren en hield het bij wat loop- en fietswerk. Namiddag dus de eerste oefenmatch voor de Great Old, ook op het trainingsveld. Afwachten of het nummer 15 van de tweede Bundesliga een echte waardemeter wordt. Opvallend aan hun selectie is dat er slechts drie buitenlanders in zitten. Een Bosniër, een Oostenrijker en de Nederlander John Verhoek daarnaast allemaal Duitsers.

"Het begint wel wat door te wegen." Gelukkig was er na een intensieve training op dag 4 van de winterstage tijd voor ontspanning: een sessie paintballen met de hele groep! 🔴⚪ #COYR

Dinsdag 9 januari, deel 2

Vermoeide lichamen hijsten zich na een zware ochtend training rond 14u op de bus. Bij sommige zag je zelfs de sporen van een kort middagdutje nog. Bölöni gunde zijn spelers wat ontspanning in de vorm van een partijtje paintball. Na een ritje van zo'n 20 minuten arriveerde de bus. Na een lange uitleg, kregen de spelers een overall aangemeten en gewapend met een pistool en beschermd door een masker gingen ze in teams van negen mekaar met verfballetjes te lijf. De ene al net iets gretiger dan de andere. De vermoeidheid weegt steeds zwaarder door. Het team van Bolat, Haroun, Arslanagic, Buta, Pitroipa, physical coach Renotte, team manager Leidgens en materiaalman Mbiye-Beya kroonde zich uiteindelijk tot winnaar. Achteraf trokken nagenoeg alle spelers opnieuw de spa van het hotel in op zoek naar rust en recuperatie in aanloop naar de ochtendtraining van morgen gevolgd door de oefenwedstrijd tegen Heideheim. De ploeg uit de tweede Bundesliga waarmee Antwerp het hotel deelt na het vertrek van Werder Bremen.

gumzmedia

Dinsdag 9 januari, deel 1

De spelers hadden het al voelen aankomen. De namiddagtraining wordt vervangen door een sessie paintball en met de oefenwedstrijden van morgen en overmorgen in het verschiet, zou Bölöni hen vanochtend nog eens laten puffen. Ze kregen gelijk. Op het commando van physical coach Peter Catteeuw werden er enkele stevige loopoefeningen met afwisselend 10 of 20 versnellingen afgewerkt. Bölöni zat hen als een militaire bevelhebber achter de veren en probeerde er telkens nog een spurtje bij te doen.

De eerste oefeningen wogen al door. "We zitten precies bij een atletiekclub", grijnsde Hairemans. "Dat wordt sleepball in plaats van paintball straks", pufte Haroun. Het lachen verging hen steeds meer. Onder meer Limbombe en Buta verteerden het harde labeur het vlotst. Bij de laatste oefeningen werd er tussen de sprintjes nog wel gelopen, maar bij sommigen begon het een beetje op strompelen te lijken. De ballen bleven finaal ook aan de kant. Een wedstrijdvorm werd vervangen door enkele kilometers uitlopen op de heuvel rechts van het oefenveld. Allemaal haalden ze de bus, maar de ene zag er al iets vermoeider uit dan de andere. Alleen Stallone 'Road Runner' Limbombe stoof als de wind de bus op.

GOYVAERTS/GMAX AGENCY Geoffry Hairemans met Stallone Limbombe.

Maandag 8 januari, deel 2

Bölöni constateerde dat de vermoeidheid toesloeg bij zijn spelers en op de namiddagtraining liet hij voor het eerst de teugels vieren. Een vreemde variant van tikkertje om mee te openen en daarna een groot opgezet footvolleytornooi. De Roemeen liep er erg ontspannen bij en aanschouwde het van een afstand. Hij jende zijn jongens. "Jonathan (Pitroipa), je weet toch dat je in dat andere vak moet trappen?" "Dino (Arslanagic), je hebt nog niets bijgeleerd." De vertaling van de mopjes in het Portugees richting Rodrigues en de plagerijtjes voor Ardaiz moeten we u helaas schuldig blijven.

Verrassende winnaars trouwens. Rodrigues en Ardaiz leken lange tijd de topfavorieten, op de voet gevolgd door Ghandri en Arslanagic, maar uiteindelijk kroonden Randriambololona en Corryn zich uit het niets tot de winnaars. Daar hoort een overwinningsfoto bij. Al probeerden Touré en Achter nog mee in beeld te gaan staan. Afsluiten deden de Reds met een potje vrije trappen. De plastieken mannetjes werden erbij gehaald om muurtjes te vormen. Van Damme, Owusu en Ardaiz kwamen tot verdienstelijke pogingen. Hairemans trof een paar keer raak met zijn fluwelen linker, maar ook nieuwkomer Habran ontpopte zich tot een specialist. Bölöni verscheen ook hier weer als grapjas ten tonele. Debaty en Jezina moesten aan de kant toen hij zelf tussen de palen postvatte. "Zelfs op mijn knieën kunnen jullie mij niet vloeren."

Nog dit: Geoffry Hairemans kreeg van Play Sports de 'Gouden Veter'.

Geoffry Hairemans werd door Play Sports verkozen tot speler van de maand en ... won de gouden veter! 😁 Proficiat, Geoff! #COYR

Maandag 8 januari

Het wordt stilaan routine in Algorfa. Alles verloopt op wieltjes. Batubinsika revalideert verder in de fitness, Rodrigues kreeg zijn eerste balcontacten, Arslanagic deed opnieuw de opwarming mee en werkte daarna individueel. Jezina sloot aan bij de andere keepers en Sall... is er nog steeds niet. De club speurt naar vluchten om hem zo snel mogelijk bij het team te krijgen.

De ochtendtraining ging opnieuw door op een zonovergoten oefenveld. Een wedstrijdvorm op balbezit en nadien opnieuw tactische training. Bölöni werkt graag zone per zone. Deze keer kregen vooral de backs en de middenvelders coaching over hoe en wanneer ze druk moeten zetten bij balverlies en hoe ze moeten lopen bij balbezit. We krijgen een steeds beter beeld van de nieuwkomers hier in Algorfa. Habran is een vinnig en explosief baasje. Pitroipa lijkt na een lange afwezigheid nog een eindje verwijderd van zijn beste vorm. De onbekende Nazaryna heeft een heel subtiele baltoets en precieze trap. Hoewel Antwerp hem als optie voor de toekomst aantrok, kan én wil hij straks al renderen.

Aan de overkant van het veld mocht een ander deel van de groep op doel afwerken met physical coach Peter Catteeuw. Limbombe stal de show en nam Debaty een paar keer te grazen, maar ook Van Damme liet zich niet onbetuigd. Toen hij een bal heerlijk in de bovenhoek borstelde, schreeuwde hij het uit. "Wat doe ik hier allemaal?!" De sfeer zit best goed in het La Finca Golf Resort.

Stijn Joris

Zondag 7 januari, deel 2

Er kwam geen bal aan te pas op de namiddagtraining van Antwerp. De fysiektrainers Peter Catteeuw en Frédéric Renotte en kinesisten Jan Vandenhouten en Vincent Vanderheyden namen de touwtjes in handen. Zij hadden een parcours uitgezet met stabilisatie-oefeningen en krachttraining. In vijf groepjes werkten de spelers die af. De keepers ontsnapten eraan. Zij gingen een rondje lopen met Runje. Rodrigues en Batubinsika werkten aan hun revalidatie in het hotel. Opvallende aanwezige: Laszlo Bölöni. De coach opteerde ervoor om enkele wedstrijden (vermoedelijk van Club Brugge) te analyseren op zijn kamer. Het zorgde meteen voor een ontspannen sfeer. De boog kan niet altijd gespannen staan en dus mocht er al eens gelachen worden. Wat niet wegneemt dat er wel degelijk gezwoegd werd en opnieuw duurde de sessie meer dan anderhalf uur. Daarna trokken de spelers weer naar de spa voor recuperatie en massages. Niet toevallig één van de dada's van Bölöni. Het diner stond om 20u15 gepland. Morgen staan er opnieuw twee trainingen op het programma.

Zondag 7 januari, deel 1

Voor alle spelers begon de training van vandaag om 10u, maar Oulare moest vroeger uit de veren. Bölöni laat de aanvaller op stage om 7u een ommetje joggen om "zijn overgewicht" aan te pakken. Of dat de hele week zo zal zijn, moet nog blijken. Wat niet wil zeggen dat Oulare - pas hersteld van een spierblessure - respijt krijgt voor de andere trainingen. Na het ontbijt liep hij er ook weer gewoon bij. De belangrijkste nieuwe aanwezige vanochtend in Algorfa was de zon. Gisteren nog verdoken achter de wolken, vandaag was ze wel prominent van de partij. Jelle Van Damme sloot weer gewoon bij de groep aan en zong de hele training uit. Arslanagic beperkte zich tot de opwarming en wat individueel werk. Rodrigues, Batubinsika en Jezina volgden een apart programma.

Geen oefenpartij tegen Werder Bremen zoals gezegd, maar een vervangende training. Bölöni houdt van regelmaat. Ook nu weer een oefengalop van net iets meer dan 2 uur. De stage van Antwerp is al de langste van allemaal, de Roemeen profiteert er ook van om zijn trainingen zoveel mogelijk te rekken. Vanochtend stond er een opwarming met bal op het programma en daarna een wedstrijdvorm 9 tegen 9, maar dan puur tactisch. De 9 met hesjes waren Buta, Borges, Van Damme, Corryn, Yatabaré, Haroun, Hairemans, Limbombe én Ghandri. Min of meer de typeploeg dus. Later maakte Owusu nog zijn opwachting. Ghandri neemt door de blessures van Batubinsika en Arslanagic en de afwezigheid van Sall de positie van centrale verdediger over. Over de terugkeer van Sall trouwens nog geen nieuws. Zoals eerder gemeld blijft de Senegalees langer in zijn thuisland omdat zijn vader er een hartstilstand kreeg.

Tactische wedstrijdvorm dus, Bölöni sleutelde al voor de tweede dag op rij aan het positiespel. Onder meer het knijpen van de verdedigers en de druk op de man met de bal kwamen aan bod. De nieuwkomers Pitroipa, Nazaryna, Habran en Mendy doken nog niet in de typeploeg op. Pitroipa en Nazaryna liepen bij de tegenstanders veelal op het middenveld. Habran eerst achterin en daarna linksbuiten. Mendy maakte kort zijn opwachting in de spits. De doelmannen werden niet betrokken. Zij trainden met keeperstrainer Runje op het vrije deel van het veld.

Wie slaapt met wie in Algorfa?

Antwerp deelt het La Finca Golf Resort in Algorfa tot morgen nog met Werder Bremen en enkele verdwaalde golfers. Vanaf dinsdag hebben ze het hotel nagenoeg voor zich alleen. De spa gebruiken ze doorgaans na de tweede training om wat uit te puffen. Onder meer Limbombe, Ghandri en Habran vind je 's avonds nog wel eens terug in de lounge, in het hoogseizoen een nachtclub, maar momenteel omgetoverd tot speelruimte voor een potje tafeltennis of biljart. Ook de kamers in het moderne complex zijn van alle noodzakelijke comfort voorzien. De leden staf, met coach Bölöni op kop, hebben elk apart een kamer. Voor de 27 spelers zijn er maar 14 kamers voorzien. Ze slapen dus samen. Oulare en Arslanagic zijn al langer vaste roommates. Hairemans en Corryn zijn ook een nagenoeg onafscheidelijk duo. Al lag Corryn in het verleden ook wel eens bij Haroun en dan sliep Dequevy tussen dezelfde vier muren als Hairemans. Owusu en Mendy zijn de enige spelers die een kamer voor zich alleen hebben. Owusu moest normaal met Sall samenhokken, maar de Senegalees dook zoals bekend nog niet op. Het tweede bed in de kamer van de jonge nieuwkomer Mendy blijft voorlopig ook onbeslapen. Dat wordt vrijgehouden voor de eventuele komst van een nieuwe speler.

Kamerverdeling:

Borges - Rodrigues

Batubinsika - Habran

Haroun - Randriambololona

Ghandri - Yatabaré

Hairemans - Corryn

Buta - Ardaiz

Nazaryna - Jezina

Limbombe - Jaadi

Pitroipa - Touré

Arslanagic - Oulare

Debaty - Achter

Bolat - Van Damme

Owusu

Mendy

Zaterdag 6 januari, deel 2

Bölöni heeft het niet zo voor korte trainingssessies. Ook de tweede rekt hij 1u40. De spelers komen zo al aan ruim 3u45 arbeid op de eerste dag. De tweede training bestond uit een lange loopoefening. Daarna wat tactisch werk: verdedigen in de laatste zone. De geblesseerden Arslanagic, Rodrigues en Batubinsika werkten individueel in de kleine glazen fitnesszaal vlak naast het terrein. Ze kregen er al snel het gezelschap van Jelle Van Damme. Hij nam geen risico en staakte de loopoefening met last aan de knie. De eveneens licht geblesseerde Jezina ging lopen met physical coach Renotte. Runje hield de twee andere keepers bezig tijdens het lopen.

Van Sall ook namiddag geen spoor, maar Bölöni wist ons wel een verklaring te geven voor zijn afwezigheid. "Hij vertrok na de laatste wedstrijd naar Senegal en belde me enkele dagen geleden dat zijn vader een hartstilstand had gekregen. Hij wenst wat langer bij zijn familie te blijven en daarvoor moeten we begrip opbrengen." Het is nog niet duidelijk wanneer Sall de groep weer vervoegt.

Klein probleempje voor: Werder Bremen annuleerde de oefenpartij. De Duitsers hadden twee oefenmatchen gepland. Voormiddag tegen Antwerp en namiddag tegen Twente. Omdat ze te veel geblesseerden in de rangen hebben, kunnen ze geen twee elftallen op de been brengen en opteerden ze om de partij tegen Antwerp te laten vallen. De organisatoren van de stage gingen nog op zoek naar een andere sparring partner, maar vonden geen oplossing. De oefenpartij wordt vervangen door een extra training.

Zaterdag 6 januari, deel 1

De kop is eraf. Antwerp heeft er zijn eerste training in Algorfa opzitten. In het La Finca Golf Resort begon de stage vanochtend echt, maar dan wel zonder Moustapha Sall. De Senegalees zou na een vakantie in zijn vaderland de ploeg ter plekke vervoegen, maar was niet op training te bespeuren en het is voorlopig nog gissen naar de precieze reden van zijn afwezigheid. Het oefenveld ligt op een paar minuten stappen van het hotel zelf, maar de spelers hebben een bus ter beschikking staan. 24 van de 27 spelers stonden om 10u op het veld. Batubinsika (knie) fietste in een klein fitnesszaaltje dat vlak naast het oefenveld ligt. Rodrigues (quadriceps) liep met physical coach Frédéric Renotte. Arslanagic (pubalgie) deed ongeveer een derde van de training mee, maar stapte dan ook op de fiets. De nieuwkomers Pitroipa, Habran, Nazaryna en Mendy sloten probleemloos aan.

De zon was nog niet meteen op de afspraak, maar de temperatuur was ideaal om in te trainen. De weersvoorspellingen zouden enkel in stijgende lijn gaan. Na een afwerkingsvorm op twee doelen, werden er nog enkele wedstrijdvormen afgewerkt op een kleine ruimte. In eerste instantie mochten de spelers enkel met het hoofd de bal raken. Dat leverde grappige taferelen van snoekduiken op lage ballen op. In een tweede oefening mochten ze wel trappen. Bölöni heeft zo zijn manier om de spelers te prikkelen. Het verliezende ploegje mocht niet mee op de bus met de rest van het team. Zij liepen samen met de Roemeen terug naar het hotel wat ongetwijfeld voor jolijt zorgde op het moment dat de bus hen inhaalde. Hairemans, Haroun, Ghandri, Limbombe en Mendy waren de klos. Namiddag is training twee om 16u voorzien.

Vrijdag 5 januari

Eventjes voor 19u30 landde het vliegtuig met daarin de 27-koppige spelersgroep én staf van Antwerp in Alicante. Na het oppikken van de bagage zette de bus koers naar Algorfa. De spelers ontdekten er het La Finca Golf Resort waar ze tot en met zondag worden ondergebracht. Nog voor het slapen gaan, gingen ze er voor het eerst aan tafel. Nog geen training op Spaanse bodem vandaag. Morgen beginnen ze er echt aan met twee oefensessies om 10u en om 16u. Bölöni lacht er niet mee. De komende 8 dagen legde hij 13 trainingen en 3 oefenmatchen vast. Pittig programma dus, al is het mogelijk dat er hier of daar nog een training sneuvelt om de spelers wat te laten uitblazen.

