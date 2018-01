STAGEDAGBOEK ANTWERP: Bölöni lacht er niet mee, pittig programma voor de boeg Stijn Joris in Spanje

21u54 0 GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Eventjes voor 19u30 landde het vliegtuig met daarin de 27-koppige spelersgroep én staf van Antwerp in Alicante. Na het oppikken van de bagage zette de bus koers naar Algorfa. De spelers ontdekten er het La Finca Golf Resort waar ze tot en met zondag worden ondergebracht. Nog voor het slapen gaan, gingen ze er voor het eerst aan tafel. Nog geen training op Spaanse bodem vandaag. Morgen beginnen ze er echt aan met twee oefensessies om 10u en om 16u. Bölöni lacht er niet mee. De komende 8 dagen legde hij 13 trainingen en 3 oefenmatchen vast. Pittig programma dus, al is het mogelijk dat er hier of daar nog een training sneuvelt om de spelers wat te laten uitblazen.

Photonews

GOYVAERTS/GMAX AGENCY

GOYVAERTS/GMAX AGENCY

GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Photonews

Photonews

Photonews

Photonews

Photonews