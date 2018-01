Stage voor U21 bij RSCA: nieuwe stap richting profbestaan Pieter-Jan Calcoen in Spanje

12u29 18 Photo News Met Kayembe, Amuzu, Cools, Sambi Lokonga en Dante stroomden er al vijf jongeren van de beloften door naar de A-kern. Jupiler Pro League 't Is hoogst ongezien in het Belgische voetbal: Anderlecht stuurde ook zijn beloften op winterstage naar La Manga. Het kadert in de opgefriste jeugdvisie, die ervoor moet zorgen dat de eigen talenten makkelijker kunnen doorstromen naar de elite.

Oorspronkelijk moest Emilio Ferrera de hele jeugdopleiding van Anderlecht onder de loep nemen. Dat deed de voormalige coach van onder meer Racing Genk en Club Brugge ook, maar finaal bleek dat intern toch voor te veel weerbots te zorgen. Vandaar dat Anderlecht in november besloot om Ferrera exclusief in te zetten voor de beloften, waar hij de grootste talenten moet klaarstomen voor het profbestaan. Een goeie zet, volgens T1 Hein Vanhaezebrouck: "Want Emilio weet door zijn verleden perfect wat we op profniveau verwachten."

Inmiddels stroomden met Amuzu, Cools, Dauda, Lokonga en Kayembe vijf jongeren door. Ook andere tieners, zoals Delcroix en Corryn, kloppen op de deur van Hein, wat paars-wit sterkt in het idee dat de U21 hetzelfde regime moeten kunnen volgen als de A-kern. Het is daarom dat de club besloot om ook de beloften op winterstage te sturen. In La Manga volgen zij weliswaar een (grotendeels) apart programma - ze logeren bijvoorbeeld niet in hetzelfde vijfsterrenhotel als Kums en ploegmaats -, maar zullen ze wel aan den lijve ondervinden hoe een prof zich voorbereidt op de meest cruciale periode van het seizoen. En dat kan de mogelijke overstap op termijn alleen maar makkelijker maken.

In die optiek helpt het ook dat Vanhaezebrouck de hoofdtrainer is: in tegenstelling tot zijn voorganger René Weiler wil hij beloften wel de kans geven zich te ontwikkelen. Dat moet ook in Spanje blijken, want de coach heeft zichzelf voorgenomen om U21-spelers minuten te geven in de oefenduels tegen Heerenveen en Utrecht. In combinatie met de profwaardige oefensessies van Ferrera hoopt Hein op die manier meer eigen talenten in zijn team te kunnen opnemen. Dan is de dure winterstage met extra deelnemers zijn geld meer dan waard geweest.

