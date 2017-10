Staf van Vanhaezebrouck is compleet: Karim Belhocine en Gino Caen komen Pieter-Jan Calcoen en Eddy Soetaert

De zoektocht kan stoppen. Behoudens ongelukken worden Gino Caen en Karim Belhocine de assistenten van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht. Caen komt over van KV Oostende en zal bij RSCA in de eerste plaats werken als physical coach. Belhocine neemt dan weer afscheid van KV Kortrijk, waar hij als technisch directeur op een zijspoor beland was. De Franse Algerijn wordt de T2. Opmerkelijk: normaal gezien wilde Vanhaezebrouck nog een derde assistent in zijn staf opnemen - Yves Vanderhaeghe was een serieuze optie -, maar die derde kracht er nu normaal gezien niet. Max de Jong blijft overigens keeperstrainer.

