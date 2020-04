Sportief manager Antwerp Jaecques: “Club Brugge is de motor achter het stopzetten van de competitie” Redactie

25 april 2020

20u31

Bron: Play Sports 5 Jupiler Pro League Eerder deze week stuurde voorzitter Paul Gheysens al aan op het verderzetten van de competitie , vanavond sprak sportief manager Sven Jaecques klare taal. Het is Antwerp menens om dit seizoen nog te voetballen.

Jaecques was zaterdagavond te gast bij Play Sports Kot. Op de vraag of Club Brugge de motor achter het stopzetten van de competitie is, was Jaecques duidelijk. “Volgens wat wij vernemen wel. En dat verwondert ons een beetje. Als er één iets is wat echt buiten kijf staat, dan is het dat Club kampioen is. Over alle andere zaken in 1A en 1B kan je discussiëren, maar niet daarover.”

Volgens Jaecques was blauw-zwart sowieso kampioen geweest, als ze hadden gewacht op een besluit van de overheid. “Ik snap ook wel dat Gent en Charleroi zich daar snel bij aansluiten, want de winst is enorm. Maar je moet wel eerlijk en transparant zijn naar de andere clubs. Er is aan clubs beloofd dat er een competitie van 20 ploegen komt, er is aan twee clubs beloofd dat ze mogen promoveren, er is een club beloofd dat die niet zal degraderen... Je kan niet alle beloftes nakomen. Heel veel clubs zijn ervan overtuigd dat de beloftes die hen gedaan zijn zullen uitkomen, maar dat kan niet allemaal samen.” Heeft Club Brugge die beloftes gedaan? “Dat is niet aan ons om te zeggen, wij waren er niet bij.”

Voor 10 mei niets beslissen

Jaecques is van mening dat het Belgisch voetbal moet afwachten wat de overheid en de experts beslissen inzake het stopzetten van de competitie. “Zij zijn de enigen die volgens mij kunnen beslissen of iets kan of iets niet kan. En dat hebben ze nog niet gedaan. Dan is het aan ons om ten minste te bekijken of het mogelijk is om nog te voetballen.”

Hoe ziet de sportief manager van Antwerp dit verhaal evolueren? “In het voetbal roepen wij dat er snel duidelijkheid moet zijn over dit seizoen en het volgende seizoen. In alle andere sectoren moeten ze afwachten hoe het virus zich ontwikkelt. Voor 10 mei kan er gewoon niks beslist worden. Tot dan zijn we verplicht om te kijken of voetbal nog mogelijk is.”

