Sportief directeur Condom (Eupen): “De bedoeling is een smalle kern. Kwaliteit boven kwantiteit”

07 juli 2020

18u53 0 Jupiler Pro League Eupen sluit morgen zijn stage in het Nederlandse Horst af. Op de terugweg stopt het gezelschap in Antwerpen voor een oefenpot achter gesloten hekken tegen de ‘Great Old’. Deze middag stonden sportief directeur Jordi Condom, coach Beñat San José en nieuwkomers Stef Peeters en Senna Miangue de pers te woord.

Jordi Condom: “De bedoeling is een groep van 15, 16 volwaardige titularissen samen te stellen, aangevuld met jeugdspelers. Meer hebben we niet nodig. We verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. De transfers van Defourny, Baby, Miangue en Peeters passen in dat opzicht en we hebben nog een paar spelers op het oog die we niet kunnen aankondigen, omdat ze voorlopig nog actief zijn bij de club die ze gaan verlaten. Het gaat in de eerste plaats om een centrale verdediger en een spits. Waarom we de optie die we hadden op Prevljak niet hebben gelicht? Daar kan in niet op antwoorden. Ik ben hier pas op 1 juli als sportief directeur begonnen en de beslissing met betrekking tot de Bosniër werd vroeger genomen. Ik sluit echter niet uit dat Prevljak uiteindelijk toch terugkomt, mocht blijken dat hij mag vertrekken bij Red Bull Salzburg en er zich geen andere club meldt, waar Salzburg en de speler mee gediend zijn. Blondelle? Ik had een goed contact met Siebe tijdens mijn periode als coach van Eupen. Een stevige verdediger, een leider, een gentleman. Ik denk echter niet dat het nog tot een akkoord komt om onze samenwerking te verlengen. Tussen ons voorstel en zijn tegenvoorstel, werd er jammer genoeg geen compromis gevonden.”

Beñat San José: “Ik zie de toekomst beter in dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Als de transferperiode naar wens verloopt en we niet overmand worden door pech, stevenen we af op een rustig seizoen.”

Nieuwkomers Miangue en Peeters: “Juiste keuze gemaakt om naar Eupen te trekken”

Senna Miangue: “De voorbije twee jaar in Luik hebben sportief niets opgeleverd (de Antwerpenaar speelde slechts drie volledige wedstrijden, waaronder eentje voor de beker tegen Rebecq, red.), maar mentaal ben ik wel sterker geworden. Check maar op Sclessin: niemand daar zal mij verwijten dat ik mij niet honderd procent inzette, dat ik moeilijk deed. Als iemand beter is op je positie, moet je dat aanvaarden. Ik ben blij dat Eupen mij de kans geeft mij te herpakken. Een kleine club in vergelijking met Inter, Cagliari en Standard? Veel kleiner, uiteraard, maar niet klein. Ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Hier voel ik vertrouwen, krijg ik feedback, heb ik uitzicht op een vaste stek als linksachter of centrale verdediger. Fysiek ben ik in orde. Alleen het matchritme ontbreekt, maar dat kan natuurlijk niet anders.”

Stef Peeters: “Ik was opgelucht toen ik vernam dat Cercle en Eupen een akkoord hadden bereikt. Mijn dank aan beide clubs. Ik heb voor drie jaar getekend en ik hoop dan het deze keer niet bij één seizoen blijft. Sportief was ik aan een nieuwe uitdaging toe. En privé kan ik naar Limburg terugkeren. Ik verhuis van Roeselare naar de omgeving van Maasmechelen. Of ik niet vrees dat het opnieuw knokken wordt om niet te degraderen? Dat gevoel heb ik alvast niet. De groep hangt goed samen en de aanpak van de coach bevalt mij. Op z’n Spaans, veel met de bal. Zei hij daarnet dat ik op 6, 8 of 10 kan spelen? Mmm, op 6 enkel met een tweede verdedigende middenvelder, 10 gaat ook, maar het liefst van al 8.”