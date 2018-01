Spitsenfestival: Kortrijk zet na rust Moeskroen opzij met dank aan hele aanvalslinie Eddy Soetaert

23 januari 2018

22u32 6 Jupiler Pro League KV Kortrijk kreeg zaterdag in Oostende niet wat het verdiende. Dat zette het deze avond meteen recht in een bruisende tweede helft. De hele aanvalslijn Perbet, Chevalier en Ouali scoorde, meteen het gelijk van een offensief ingestelde succescoach onderstrepend. Goed voor 6 overwinningen op 9 sinds Glen De Boeck aan het roer staat.

Jérémy Perbet had nog niets kunnen aanvangen met de voorzetten van De Smet en Chevalier, maar dan stond de scoremachine kort na de pauze toch weer waar hij moest zijn om Kortrijk op voorsprong te brengen. Hijzelf had Chevalier gelanceerd op de vleugel en toen Bailly de scherpe pass van de Fransman wegduwde, was hij natuurlijk op de afspraak.

'Perbut' mocht wel snel beschikken, vervangen door de in Moeskroen wonende Lepoint, waardoor Chevalier in de punt ging lopen. Er was anders nog wat met de opstelling van Glen De Boeck: zaterdag kloeg hij in Oostende over de zwakke invalbeurt van Stijn De Smet en dat loste hij op door... Smetje dan maar meteen aan de aftrap te brengen.

Kortrijkse koor

Rednic had minder respijt voor zijn Mexicaanse spelmaker Govea die er in Charleroi de kantjes afliep. Hij kon eerst een uur op de bank gaan zitten voor hij het veld op mocht, waar hij overigens weer niet kon overtuigen.

Intussen vierde KVK rustig zijn spitsenfestivalletje. Eerst legde Azouni ook al vanaf de rechterflank de bal panklaar voor de inlopende Ouali, dan tikte de Algerijn de bal fijntjes tot bij Chevalier die meteen zijn elfde naast Bailly prikte. 'Allez Mouscron, chante avec nous', zong het Kortrijkse koor. Mircea Rednic kon er - mede na een 0 op 9 - niet mee lachen.