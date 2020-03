Spelers van Zulte Waregem betalen na pandoering in Anderlecht kosten van supporters terug Redactie

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De supporters van Zulte Waregem die gisteravond getuige waren van het pijnlijke 7-0-verlies op het veld van RSC Anderlecht, zullen hun onkosten terugbetaald krijgen. De spelers zullen daarvoor in de buidel tasten, zo maakte Essevee zondag bekend.

“Het bestuur eist dat de kosten van de supporters die gisteravond naar Anderlecht meereisden volledig worden vergoed. De spelers zullen de rekeningen voor de bussen en de tickets integraal terugbetalen”, luidt het. Op de clubwebsite staat verder dat de Raad van Bestuur “een daadkrachtige reactie” eist en in dat kader werden een aantal beslissingen genomen “waarbij enkele punten op de i worden geplaatst”. Die moeten naar een kentering in de sportieve resultaten leiden, stelt Zulte Waregem.

“Tijdens een gesprek met de staf is vanmorgen meegedeeld dat de samenwerking met de mental coach per direct wordt stopgezet. De Raad van Bestuur verwacht ook dat de spelers en staf zich grondig bezinnen over hun verantwoordelijkheden en wil volgende zondag opnieuw de mentaliteit op het veld zien die eigen is aan Essevee”, staat te lezen in het persbericht.

Voorzitter Carl Ballière en CEO Eddy Cordier roepen tegelijk alle supporters op zich krachtdadig maar positief achter de club te blijven scharen en het team te blijven aansporen om prestaties te leveren TEAM ESSEVEE waardig. Zulte Waregem, dat al veroordeeld is tot play-off 2, ontvangt volgende week zondag (18u) op de slotspeeldag van de reguliere competitie Standard.