Spelers Beerschot Wilrijk moeten eigen supporters kalmeren na discutabele fase en ingreep van (jawel) de videoref MDB

12 mei 2018

23u00 0

Ook play-off 2 zag vanavond een discutabele fase. In het absolute slot zorgde Robin Söder voor de 4-2 in de partij tussen Lokeren en Beerschot Wilrijk. De treffer werd eerst nog afgekeurd voor buitenspel, maar na een ingreep van de videoref (VAR) ging het Lokerse feestje wel door.

Het was echter de vraag wanneer Söder in die fase werd teruggefloten. Scheidsrechter Jonathan Lardot stak zijn arm al de hoogte in nog voor de Zweed trapte, zijn fluitsignaal weerklonk echter na het schot. Het zou goed kunnen dat doelman Romo daardoor in de war werd gebracht.

De supporters van Beerschot Wilrijk vonden dat dit niet door de beugel kon. Ze uitten hun frustraties dan ook duidelijk in het bezoekersvak. De spelers van de Antwerpse club moesten hun fans kalmeren.