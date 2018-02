Spelers Anderlecht reageren niet op toespraak Van Holsbeeck, Gerkens: "De coach probeert álles, maar we krijgen mekaar niet scherp" Pieter-Jan Calcoen en Jan Mosselmans

12 februari 2018

06u34 1 Jupiler Pro League Zijn woorden maakten geen indruk. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck heeft de spelers, na de blamage van zaterdag op Oostende, toegesproken. Een reactie bleef evenwel uit...

"Maak jullie hoofd vrij en vécht. Anders zullen we zelfs geen Europees voetbal halen." Dat was de bottomline van de speech van Herman Van Holsbeeck. De sportief manager van Anderlecht sprak gisteren, samen met zijn coach Hein Vanhaezebrouck, de A-kern toe - dat gebeurt slechts hoogst uitzonderlijk bij de landskampioen. Bedoeling van het bestuur en de trainer was om de spelersgroep wakker te schudden en op zijn plichten te wijzen na de lamentabele prestatie op KV Oostende en de 3 op 12. Ook probeerde Van Holsbeeck de jongens hun vertrouwen op te krikken: "Ik geloof in jullie."

De uiteenzetting was het slot van een bewogen dag op Neerpede. Tijdens de uitlooptraining zat de sfeer onder het vriespunt - te hard aangedaan door de slechte resultaten. Het toont aan dat de spelers niet onverschillig blijven bij de malaise, maar tegelijk zit er amper veerkracht in de kleedkamer - op de woorden van Van Holsbeeck kwam weinig tot geen reactie. Dat was op zich geen verrassing. "In de vestiaire is het een dooie boel", noemde Vanhaezebrouck het op zijn persconferentie na de 2-0 in Oostende.

De technische staf heeft zowat elke mogelijke communicatietechniek toegepast om de spelers te 'raken'. De eerste weken nam Vanhaezebrouck zijn team vaak in bescherming, maar na KV Mechelen en KV Oostende schudde hij aan de boom met felle uitspraken. Beide aanpakken werkten niet: Anderlecht blééf slecht.

Nu een psycholoog?

Omdat de moedeloosheid bij Vanhaezebrouck toeneemt, speelt hij steeds nadrukkelijker met het idee om een psycholoog in te schakelen. Dat deed hij ook bij AA Gent al, toen hij Eva Maenhout - tot dan de sportpsychologe van de jeugdteams - betrok bij het eerste elftal. Met succes: de "te brave groep", zoals er nu ook bij Anderlecht te weinig persoonlijkheden zijn, pakte toen toch de landstitel.

Wie Hein nu als psycholoog wil en wanneer hij een intrede nuttig acht, is voorlopig niet duidelijk, maar wel zeker is dat hij iéts zal moeten doen om zijn spelers scherp te krijgen. Een toespraak van Van Holsbeeck zal immers niet volstaan.

Gerkens: "We krijgen mekaar niet scherp"

Hein Vanhaezebrouck noemde Pieter Gerkens zaterdag het enige lichtpunt tegen Oostende. Dat had wellicht minder met het huidige spelniveau van de Limburger te maken dan met het feit dat Gerkens (22) - nochtans een nieuwkomer dit seizoen bij Anderlecht en van aard veeleer bescheiden - toch zijn verantwoordelijkheid neemt bij dit Anderlecht-in-crisis. Hij deed dat vorige woensdag door tijdens het groepsgesprek waarin HVH zijn spelers de mantel uit veegde, als één van de weinigen het woord te nemen. En hij deed dat ook zaterdag na de wedstrijd tegen Oostende door moedig eerst de fans en dan de pers te woord te staan. Ondanks de verwijten van de fans ook aan zijn adres - "STVV, dát is jouw niveau".

"We waren hier gekomen om het spel te maken", wilde Gerkens eerst nog gewoon de wedstrijd analyseren. "Maar als je na een kwartier al 2-0 achter staat, dan weet je dat het gedaan is. Die twee goals vielen véél te gemakkelijk. Met spelsystemen heeft dit niéts te maken. We speelden tegen Oostende met 4 achterin en buiten het openingskwartier gaven we weinig weg. Maar als je zo laks reageert bij die twee goals, dan vraag je om problemen."

Wasilewski

Laksheid, gebrek aan inzet en duelkracht... Pieter Gerkens is als gewezen speler van Racing Genk en STVV in een andere wereld terechtgekomen. "Mocht Wasilewski nog in de kleedkamer hebben gezeten, die had er aan de rust gegarandeerd twee tegen de muur geplakt", gaf een lid van de Anderlecht-staf het gebrek aan persoonlijkheden in de paars-witte vestiaire aan. "Ik heb het bij STVV inderdaad anders geweten", gaf Gerkens toe. "Daar konden in de kleedkamer wel eens harde woorden vallen. Maar we werden er wel beter van. Hier bij Anderlecht slagen we er niet in om mekaar scherp te krijgen."

Na de lamentabele eerste helft in Oostende kon je je de vraag stellen: hebben de harde woorden van Vanhaezebrouck - binnenskamers maar ook publiekelijk - na de blamage tegen KV Mechelen niet het tegenovergestelde effect gehad? "De coach had gelijk om ons zo hard aan te pakken", aldus Gerkens. "Dit was niet het niveau van Anderlecht. Of hij het beter alleen binnenskamers had gedaan? De coach probeert álles om opnieuw vuur in de groep te krijgen. Maar voorlopig lukt dat niet. Of de komst en de hele heisa rond de komst van Coucke er iets mee te maken heeft? Bij mij speelt het alleszins niet, maar misschien zitten sommige andere jongens daar wél mee in hun hoofd."