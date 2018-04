Spektakelmatch met acht goals: Standard haalt Club (een beetje) uit titelroes Wouter Devynck

Bron: Eigen berichtgeving 4 Jupiler Pro League Geen 40 seconden deze keer, wel 8 minuten om de score te openen. Maar ook dat volstond om Jan Breydel in vuur en vlam te zetten. Evenwel niet om door te stomen naar een 6 op 6. Standard is Charleroi niet. Kan het nog mislopen? Nog altijd een retorische vraag, lijkt ons.

‘Never change a winning team’. Een credo dat zeker in de eerste seizoenshelft aan Ivan Leko besteed was, maar niet tegen Standard. Poulain in plaats van Mitrovic was noodgedwongen. De Serviër - die tijdens de rust tegen Charleroi ook al werd vervangen, sukkelt immers met de hamstrings. Los daarvan heeft de Kroaat Poulain altijd al zijn beste verdediger gevonden. De wissel tussen Diatta en Cools was dan weer een bewuste keuze. Hoe goed de 19-jarige Senegalees ook presteerde in de 6-0 tegen de Karolo’s, Leko vond de meer ervaren Cools een beter alternatief.

Ook bij de Rouches keerde hun beste verdediger terug. Sterke beer Luyindama - terug uit schorsing - verdrong Koutroubis naar de bank en voorin bracht Sa Pinto Luchkevych voor Cop. Maar de hoop van de bezoekers om een vervolg te breien aan hun uitstekend 9 op 12, ging snel verloren. Want Club beschikt sinds kort opnieuw over een uitstekende Vormer. Na knullig uitverdedigen krulde hij de bal na 8 minuten mooi in de verste hoek. Opnieuw een vroege voorsprong. Opnieuw veranderde het Jan Breydelstadion in één grote openluchtdiscotheek. Met pijn in het hart moesten de meegereisde Standard-supporters met ‘Eo Bamboleo’ het liedje aanhoren dat zíj normaal meezingen als hun ploeg scoort.

Heerlijke goals

En bijna mochten ze dat opnieuw doen, want Club stoomde door. Vormer met een schitterende lange bal op Diaby, maar die kon niet afronden. Ochoa hield daarna nog Wesley van een treffer, maar het was opnieuw Vormer die de forcing voerde. De Nederlander met de perfecte voorzet op het hoofd van Wesley, die maar binnen te koppen had. Vorm, Vormer, Vormst. 2-0 en match afgelopen, leek het. Maar Standard sloeg meteen terug. Cools stond niet op te letten toen Carcela de bal goed voorbracht, waarna Edmilson van dichtbij Gabulov verschalkte.

Diegenen die een droge 0-0 hadden verwacht, hadden zich serieus mispakt. Vooral omdat het ook feest was op het veld. Vanaken even voorbij het halfuur met een pas op Diaby en deze keer kon de Malinees wél afronden. En hoe! Met een magistrale boogbal die via de verste paal in doel krulde. Maar opnieuw sloeg Standard terug. Cools liet zich andermaal verschalken door Edmilson en die krulde de bal prinsheerlijk in de winkelhaak. Het volggepakte Jan Breydel kreeg met de ene schitterende goal na de andere waar voor zijn geld. Ruststand: 3-2.

126 km per uur

Hoewel Leko nog in de eerste helft al vlug Diatta liet opwarmen, mocht Cools toch aan de tweede helft beginnen. Sá Pinto wisselde wel en bracht Carlinhos voor Luchkevych. Bijna was de Portugees er al vlug aan voor de moeite, maar Ochoa hield een schot van Vormer - wie anders? - knap uit zijn doel. Het spektakel viel daarna even stil en met Diatta en Refaelov voor respectievelijk Cools en Wesley probeerde Leko er wat meer vuur in te krijgen. Maar het was aan de overkant dat er gescoord werd. Edmilson simpel naar Carlinhos, Carlinhos simpel naar Emond en Emond te simpel voorbij Gabulov.

Sá Pinto haalde meteen daarna verrassend een verongelijkte Edmilson naar de kant. Vreemde wissel. Maar het liet zijn ploeg wel toe het evenwicht te herstellen. Een evenwicht dat negen minuten voor tijd evenwel niet op het scorebord stond. Emond met hands in het strafschopgebied, goed gesignaleerd door de VAR, en 4-3 voor Club. Achter de bal: Diaby en niet Vanaken die met de bal naar de stip stapte. Details die in het niets verzinken... áls er gescoord werd.

En dat deed Diaby, kurkdroog in de winkelhaak. Aan 126 km per uur, overigens. In moneytime kan die altijd iets meer. Maar dat kan Standard blijkbaar ook. In de toegevoegde tijd Op een vrije trap van Carcela raakte de bal niet weg. Waarna Cop de 4-4 binnenramde. Een goal die volledig paste binnen de spektakelmatch die beide ploegen presenteerden. Een domper voor Club, maar daarom zijn ze nu niet minder titelfavoriet.

