Speels of ongepast? Toptalent van Standard daagt spelers van Club uit met danspasjes langs de lijn TLB en ODBS

07 oktober 2018

Moussa Djenepo speelde een prima wedstrijd tegen Club Brugge. De 20-jarige Malinees, één van de veertig kanshebbers op de prestigieuze Golden Boy Award, was een gesel voor Mata en Mitrovic, maar op het einde van de partij liet Djenepo zich toch even op negatieve wijze opmerken. Met enkele danspasjes voor de neus van de ingevallen Vlietinck daagde de jongeling de spelers van Club ongepast uit. Dat maakte kersvers Rode Duivel Brandon Mechele hem ook duidelijk. En ook Michel Preud'homme leek Djenepo bij zijn vervanging duidelijk te maken dat de actie niet echt nodig was.