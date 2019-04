Sowieso meer jeugd? Belhocine is duidelijk: “Niemand zegt me welke spelers ik moet opstellen” PJC

19 april 2019

14u12 0 Jupiler Pro League Het contrast kan niet groter zijn. Vond de pers Fred Rutten meestal saai, dan is Karim Belhocine (41) net héél bevlogen. “Je speelt niet bij Anderlecht puur omdat je jong bent.”

Déjà-vu. Voor de tweede keer dit seizoen moet Karim Belhocine depanneren na het vertrek van de hoofdcoach. Na Hein Vanhaezebrouck verloor hij op Moeskroen (3-1) en klopte RSCA Waasland-Beveren met 3-0. Nu wil Belhocine wel meteen met een overwinning starten.

Vraag is met welke ploeg Belhocine dat zal doen. De fans verwachten in elk geval meer jeugd in de basiself. “Maar niemand zegt me wat ik moet doen”, was Belhocine, die naar eigen zeggen nog geen team in zijn hoofd heeft, fors over de insinuaties dat het bestuur mee zal bepalen wie speelt. “De dag dat ik dat wel doe, stop ik ermee. Ik snap de filosofie van de club en respecteer die ook, maar de jongeren zullen enkel spelen als ze de besten zijn. Ik moet eerlijk met hen zijn. Je speelt niet bij Anderlecht puur omdat je jong bent.”

Belhocine vindt niet dat hij verplicht de eigen talenten moet opstellen om de achterban rustig te houden. “We hebben die mensen uitgelegd en getoond wat de filosofie van de club is, ze hebben gezien dat iedereen het uiterste geeft om de ommekeer in te zetten. En geloof me: we willen het ook voor hen beter doen. De fans betalen veel geld om te komen kijken, ze verdienen op zijn minst vechtlust.”

Of dat voldoende zal zijn om alsnog vierde te worden, dat kon Belhocine niet zeggen. “Het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk. Ik merk veel goeie wil bij de spelers. Laat ons beginnen met punten te pakken, dan zien we wel waar we stranden.”

Het geldt ook voor Belhocine zelf. Als hij T1 wil blijven, dan kan hij maar beter zes wedstrijden op rij indruk maken. “Ik denk niet aan de toekomst, dit is niet de kans van mijn leven. Ik wil de club helpen. Als ik zo ook mezelf kan helpen, des te beter.”