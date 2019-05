Sorloth bezorgt tienkoppig Gent in extremis driepunter op Bosuil QJ

16 mei 2019

21u10 1 Antwerp ANT ANT 1 einde 2 GNT GNT KAA Gent Play-off 1 Een ijskoude douche op de Bosuil. Antwerp leek tegen Gent op een billijke 1-1 af te stevenen, maar in de extra tijd ging Daniel Opare onbegrijpelijk in de fout. Alexander Sorloth werkte ijzig koud af. De troepen van Jess Thorup halen zo zes op zes.

In Antwerp-Gent ging het in het eerste halfuur uitstekend op en neer met doelgevaar aan beide kanten, de beste kans was voor de thuisploeg met Zé. Hij kwam oog in oog met doelman Kaminski, maar die pakte uit met een knappe save. Toen Dylan Bronn een voorzet van Opare in eigen doel werkte stond het dan toch 1-0, al werd het doelpunt in eerste instantie nog afgekeurd voor buitenspel van Mbokani. De VAR kwam tussen. Lang kon The Great Old niet van zijn voorsprong genieten, want net voor de rust maakte Jonathan David in twee tijden gelijk op een hoekschop van Verstraete.

Gent was de betere ploeg in de tweede helft, Odjija kreeg een eerste goeie kans maar trapte op doelman Bolat. Het leek 1-1 te blijven, maar in de 94ste minuut schonk Alexander Sørloth de Buffalo’s de zege na defensief geblunder van Opare.

In het klassement is Genk, dat donderdag 1-1 gelijkspeelde bij Anderlecht, met 51 punten niet meer bij te benen. Club telt 47 punten, Standard springt met 39 punten naar de derde plaats, evenveel als nummer vier Antwerp. Ook Gent en Anderlecht tellen evenveel punten (32), maar de rode lantaarn is voor Anderlecht.

6 OP 6 !! Wat een vechtlust tot het eind! #antgnt #PO1 pic.twitter.com/UbULCi8ftA KAA Gent(@ KAAGent) link