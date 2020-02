Soeverein Gent wint op KV Mechelen na geanimeerde match en komt tot op zes punten van Club Brugge SDG/MXG

01 februari 2020

22u28 1 KV Mechelen KVM KVM 0 einde 3 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League AA Gent begon foutloos aan 2020 en trok die lijn in Mechelen door. Tegen één van de teams die nog in volle strijd is om play-off 1 kwam het nooit echt in de problemen. Voor KV Mechelen en vooral Yannick Thoelen, werd het geen leuke avond.

Sinds de Bekerfinale van vorig seizoen zit er wat meer spanning op wanneer KV Mechelen en AA Gent elkaar op een voetbalveld tegenkomen. Na het getreiter van de Gentse fans uit de heenwedstrijd, “wij gaan Europa in, jullie niet”, was een antwoord van de Kakkers te verwachten. Een grote tifo met daarop de gewonnen Beker én alle spelers die de trofee op de Heizel binnenhaalden. Doelman Verrips, die als een dief in de nacht naar Sheffield trok, werd aangekleed met een rattenkop.

De wedstrijd zelf kon niet slechter beginnen voor de thuisploeg. Nog voor de eerste minuut helemaal rond was, had KV Mechelen een goal binnen én was het z’n eerste doelman kwijt. Odjidja legde de vrije trap af voor Bezus, die gaf zo’n vreemde zwiep aan de bal, dat de knie van Thoelen het niet hield. De voormalige doelman van AA Gent werd getroost door onder meer Odjidja, Bezus en Thorup toen hij met een brancard van het veld moest. Na eerste testen in het stadion, bleek het voorlopig mee te vallen, een scheur lijkt gelukkig niet aan de orde.

AA Gent stond er meteen goed voor, maar KV Mechelen legde toch degelijk voetbal op de mat. De meeste dreiging kwam van de linkerkant, waar Storm een paar keer zijn duivels ontbond. Kaminski moest meermaals tussenbeide komen, maar deed dat naar behoren. De thuisploeg schreeuwde om een strafschop na alweer zo’n bal vanop die linkerkant. Plastun kopte, Ngadeu kreeg de bal tegen de arm. In de herhaling was een lichte beweging naar het leer te zien. Je kan hem fluiten, maar je kan het evenzeer niet doen. Wij weten het onderhand ook niet meer. Boterberg floot niet, de VAR greep ook niet in.

Na de koffie kwamen de Buffalo’s op 0-2 via David, die z’n eerste echt goeie wedstrijd na de winterstop speelde. Na een erg mooie aanval liepen Peyre en Swinkels elkaar in de weg, waardoor de Canadees het leer maar voorbij reservedoelman Castro moest te plaatsen. Koud kunstje. Het werd nog twee keer écht warm voor de kooi van Kaminski, maar hij kon de pogingen van Storm keren. KV Mechelen blonk uit in strijd én frustratie jegens Boterberg. Te begrijpen, de ref floot ronduit irritant. AA Gent diepte de voorsprong nog uit tot 0-3 via de ingevallen Niangbo en blijft zo een perfect parcours afleggen in 2020. (SDG)