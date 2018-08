Soap rond 'Indicatieve tabel' gaat onverminderd voort: Moeskroen "wil desnoods matchen herspelen", Anderlecht in het ongewisse over Vranjes BF/SJH

28 augustus 2018

07u11 0 Jupiler Pro League Moeskroen gaat eerstdaags een klacht indienen bij de voetbalbond, als benadeelde club omdat Diedhiou eerder wél vier weken schorsing uitzat op basis van de befaamde 'indicatieve tabel': "We bekijken alle opties, tot desnoods de matchen laten herspelen", zegt CEO Paul Allaerts.

De beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep zaterdag om de schorsing van Wesley (Club), Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) teniet te doen, lijkt nog een lange juridische staart te krijgen. De kwijtschelding kwam er omdat de dit seizoen ingevoerde 'indicatieve tabel' van fouten als uniforme maatstaf voor sancties niet officieel door de Pro League goedgekeurd was. Maar Moeskroen pikt het niet dat hun speler Christophe Diedhiou eerder dit seizoen wel al vier duels miste op basis van die tabel. "Terwijl andere clubs vrijuit gaan, konden we vier weken niet ons beste elftal opstellen door een geschorste speler", licht Allaerts toe. "Het gelijkheidsbeginsel is niet gerespecteerd. Het is nogal wiedes dat je een competitie met dezelfde condities start en eindigt. Het is nooit een goede zaak 'en cours de route' de regels te wijzigen. Ik heb onze clubadvocaat gevraagd om alle opties te bekijken wat we kunnen doen, tot desnoods de matchen te laten herspelen."

Moeskroen bereidt een dossier voor en zal binnen de zeven werkdagen na de uitspraak van zaterdag de KBVB aanschrijven. Allaerts: "We bekijken nog via welke weg we onze klacht zullen indienen. Welke commissie gaat dit behandelen? Ik weet ook niet wanneer dit zal voorkomen. Ik vrees dat dit nog enkele weken kan duren."

> Anderlecht blijft in ongewisse over Vranjes

Anderlecht bleef ook gisteren nog in het ongewisse of de schorsing van drie weken voor Ognjen Vranjes na zijn rode kaart tegen Moeskroen op 17 augustus gehandhaafd blijft. De Geschillencommissie Hoger Beroep stelde zaterdag de uitspraak uit - waardoor Vranjes zondag de topper tegen Club Brugge kon meespelen - en zou in principe maandag een verdict vellen, maar officieel kreeg Anderlecht uit die hoek gisteren niets te horen.

> Antwerp wellicht in verzet tegen drie weken schorsing Govea

Bij Antwerp kreeg de Mexicaanse aanvaller Omar Govea gisteren een minnelijke schikking van drie weken schorsing en een boete van 3.000 euro voorgesteld na zijn rode kaart tegen Cercle Brugge zaterdag. De Great Old gaat wellicht in verzet, maar deelde die beslissing gisteren nog niet officieel mee. Als Antwerp voor de Geschillencommissie dezelfde argumenten aanvoert als Standard in beroep bij Carcela en Club bij Wesley over de niet-geldigheid van de indicatieve tabel, bestaat de kans dat Govea vrijuit gaat. Zonder verzet mist Govea de duels tegen Anderlecht (2/9), Zulte Waregem (16/9) en Sint-Truiden (23/9).