Slordig en inspiratieloos Standard geraakt niet voorbij stug Cercle Brugge KDZ/MDB

11 augustus 2018

19u51 4 Standard STA STA 0 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Tweede puntenverlies in drie wedstrijden voor Standard. De Rouches, met vijf nieuwkomers in de ploeg, bleven tegen Cercle Brugge steken op een scoreloze draw.

Fluitjes op Sclessin na vijfenveertig minuten, fluitjes op Sclessin na negentig minuten. Daartussen veel goede wil, maar finaal te weinig kwaliteit om Cercle Brugge een eerste nederlaag van het seizoen aan te smeren. Tussen twee ontmoetingen met Ajax door was de Vereniging niet het verhoopte tussendoortje voor de Rouches. Dat had zo zijn redenen. In vergelijking met de spektakelmatch tegen de Amsterdammers bracht Michel Preud’homme vijf nieuwe namen aan de aftrap. Marin, Fai, Luyindama, Carcela en Sá namen plaats op de bank. Dat leidt ontegensprekelijk tot kwaliteitsverlies. Zonder afbreuk te doen aan de vervangers.

Gojko Cimirot stond voor het eerst in de basis dit seizoen en mist duidelijk nog wedstrijdritme. De Bosniër toonde vorig jaar in de play-offs dat hij de Rouches naar een hoger niveau kan tillen. Achterin waren Sébastien Pocognoli en Zinho Vanheusden er voor het eerst vanaf de aftrap bij. Defensief werden ze nooit op de proef gesteld. Maar het inspelen van Vanheusden en de voorzetten van Pocognoli misten precisie.

Het hielp Standard ook niet dat Cercle Brugge gewoon complexloos kwam voetballen op Sclessin. Met vier op zes kun je al eens vrank en vrij je kans gaan op het veld van de vice-kampioen. Vanheusden stak zijn voetje voor een trap van Tormin en Mercier mikte van net buiten de zestien voorlangs. Voor Standard kon Djenepo, hij speelde vanaf links waardoor Mpoku de rechterflank bezette, na geharrewar in de box net niet afdrukken.

Iets voorbij het halfuur profiteerde Michel Preud’homme van een blessure bij Tormin om zijn hele ploeg op scherp te zetten. Vooral Bastien en Cimirot werden uitvoerig gecoacht.

Tormin kon overigens niet verder. Hij kwam na een contact met Agbo slecht neer op de schouder en moest vervangen worden. Met het verlies van Tormin verdween ook elk gif uit de Brugse tegenstoten. Pech voor de Fransman en de Vereniging.

'MPH' bracht Marin bij de rust en dropte tien minuten later ook Mehdi Carcela in de ploeg. De tegenzet van Guyot: hij ruilde zijn diepste man voor een extra centrale verdediger. Een overbevolking van het centrum en hoge flanken om de aanvalsgolven van Standard op te vangen.

Carcela vond na een tempoversnelling Mpoku aan de tweede paal maar die kon net niet terugkoppen tot bij Emond. Marin ging zijn kans van buiten de zestien, zijn strakke trap ging centimeters naast. Sclessin kroop vol achter de Rouches.

Een blik op de klok, nog twintig minuten. Dan weet je doorgaans hoe het verhaal afloopt tegen Standard. Maar de verlossende treffer bleef uit. Een misstap in eigen huis die de mannen van 'MPH' met de glimlach wordt vergeven als ze dinsdag de scalp van Ajax pakken.