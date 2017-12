Slecht nieuws voor Antwerp: Arslanagic out tot 2018 Stijn Joris

Na het saaie 0-0-gelijkspel tegen KV Mechelen en de bekeruitschakeling tegen Kortrijk maakt de Great Old zich op voor een confrontatie met Standard. Voor heel wat spelers én Bölöni een terugkeer naar Sclessin.

Bij Antwerp komt er weinig verandering in de ziekenboeg. Laszlo Bölöni moet intussen al een tijdje zes spelers missen en ook voor de match tegen Standard recupereert hij niemand. "We beschikken over dezelfde groep als tegen KV Mechelen. Er is niemand hersteld. Ze zetten stapjes vooruit, maar traag. Sall loopt intussen weer. Arslanagic heeft een stressfractuur. Ik denk niet dat we hem dit jaar nog in actie zien. Oulare keert pas terug eind januari, misschien begin februari zelfs. Stojanovic, N'Diaye en Ofosuhene zijn ook nog altijd out. Sall is misschien wel de enige die iets sneller weer inzetbaar zal zijn."

De uitschakeling in de beker was niet meteen blijven hangen bij Bölöni. Hij zag de 4-2 in Kortrijk eerder als een leermoment. "Ik ga niet hypocriet doen. De beker was voor ons geen belangrijk doel. Dat wil niet zeggen dat we speelden om te verliezen. Ik was op zoek naar meer informatie over mijn spelersgroep. Daarom hebben enkele jongens gespeeld die tot dusver nog geen echte kans kregen. Voor mij was dat ook het moment om eens na te gaan of ik de voorbije maanden de juiste keuzes maak. We komen pas uit tweede klasse en willen graag in eerste blijven. Door al die blessures zijn we al gehavend. We moeten realistisch zijn en keuzes durven maken. We bouwen aan een spelersgroep waarmee we trots dit seizoen kunnen beëindigen. Sommige spelers hebben zich al goed aangepast, anderen zijn daar nog mee bezig. Kijk naar Buta. Hij blonk niet meteen uit in die bekermatch tegen Lierse, maar in de voorbije twee competitiewedstrijden heeft hij wel zijn waarde bewezen. Andere spelers lagen meer op de tafel van de kiné dan dat ze op hun plek in de kleedkamer zaten. Als je vijf op zes maanden geblesseerd bent, dan kost je de club heel wat geld."

Bölöni placeerde nog een woordje over het weerzien met zijn ex-club. "Standard blijft voor altijd een beetje in mijn hart. Ik koester heel wat mooie herinneringen uit die periode. De testmatchen tegen Anderlecht, de Europese duels tegen Liverpool, Everton, Arsenal, Valencia, Sampdoria. Die blijven voor altijd in mijn geheugen gegrift."