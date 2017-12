Slecht nieuws voor Anderlecht: Onyekuru na operatie lange tijd buiten strijd Redactie

17u35 17 BELGA Jupiler Pro League Henry Onyekuru blesseerde zich gisteren tegen KAS Eupen na een botsing met doelman Hendrik Van Crombrugge. Uit uitvoerig medisch onderzoek blijkt nu dat de Nigeriaanse topschutter van paars-wit zijn mediale band heeft gescheurd. Zo meldt Anderlecht op zijn website. Hierdoor is Onyekuru na een operatie lange tijd buiten strijd.

Een nieuwe domper voor Hein Vanhaezebrouck, die al niet kan rekenen op een brede selectie. Komende dinsdag zal hij het tegen Gent dus met nog een mannetje minder moeten stellen.

Onyekuru was dan ook nog eens de topschutter van Anderlecht. In 19 Jupiler Pro League-duels was het Nigeriaanse goudhaantje goed voor negen treffers. Enkel Isaac Kiese Thelin –goed voor tien doelpunten- was vaker aan het kanon in de Belgische eerste klasse.

De medische staf van Anderlecht staat in nauw contact met Onyekuru's moederclub Everton om te bepalen waar hij onder het mes zal gaan.

What a great year it has been for me, thank you to everyone that has supported me, especially the Almighty God. I hope to return back to fitness soon and will be back fitter & stronger in the new year. ✌🏿 Een foto die is geplaatst door null (@c.henry21) op 23 dec 2017 om 20:06 CET

