Slap AA Gent komt pas in slotfase langszij tegen Eupen, winteraanwinst Janga scoort op de valreep Rudy Nuyens

03 februari 2018

21u59

Bron: Eigen berichtgeving 6 Jupiler Pro League Een week nadat het Club Brugge versloeg, zag het er lang naar uit dat AA Gent drie punten zou laten liggen aan de Eupense Kehrweg. In de absolute slotminuten bezorgde Rangelo Janga de Buffalo’s alsnog een punt.

AA Gent moest Samuel Kalu missen, waardoor Yves Vanderhaeghe andermaal moest gaan puzzelen op zijn vleugels. Zoals verwacht speelde hij Brecht Dejaegere op de rechterflank uit. Verder gaf Vanderhaeghe het vertrouwen aan de spelers die Club Brugge versloegen.

Eupen begon stevig aan de wedstrijd en zette telkens goed druk bij Gents balbezit. Het eerste doelgevaar was echter voor de Buffalo’s: op een goeie voorzet van Foket leek Yaremchuk de bal binnen te koppen, maar Van Crombrugge redde met een geweldige save.

De Oekraïner was offensief weer de bedrijvigste man bij AA Gent. Halfweg de eerste helft haalde hij verrassend uit, maar de bal ging voorlangs. AA Gent had doorgaans wel de bal, maar er zaten teveel slordigheden in het spel van de Buffalo’s. In het zicht van de rust had Kubo Gent nochtans op voorsprong moeten brengen, toen Foket hem knap afzonderde voor het Eupense doel. De Japanner legde de bal evenwel onmachtig in de handen van doelman Van Crombrugge.

Dat brak Gent zuur op, want bij het eerste grote Eupense gevaar was het ook meteen raak. De Gentse verdediging zag er niet goed uit op een voorzet van Tirpan en liet de verder onopvallende Kone toe om de bal onder Kalinic binnen te schuiven. Yaremchuk probeerde op slag van rust nog wat terug te doen, maar weer redde Van Crombrugge knap.

Kort na rust kwam Mbaye Leye tot twee keer toe dicht bij een tweede Eupense treffer. Eerst stuitte hij op een uitstekende redding van Kalinic, even later joeg de Senegalees een goeie mogelijkheid naast. Er was al een uur gespeeld toen Gent nog eens wat terug probeerde te doen, maar Van Crombrugge redde de poging van Andrijasevic. Yves Vanderhaeghe greep in en haalde een zwakke Sylla naar de kant voor Janga.

Eupen kwam andermaal dicht bij een grotere voorsprong, toen Kone door de buitenspelval glipte. De aanvaller talmde zolang, dat de Gentse verdediging alsnog kon ontzetten. Twintig minuten voor tijd moest Kone naar de kant, toen hij een tweede gele kaart pakte. Scheidsrechter Visser was daarbij naar ons gevoel iets te streng. Ocansey ontsnapte op zijn beurt aan de buitenspelval, maar ook hij aarzelde zolang dat hij de bal weer kwijtspeelde.

AA Gent zette nog een slotoffensief in, maar voor het doel van Van Crombrugge stond intussen een muur die nauwelijks te slopen was. De ingevallen Chakvetadze zorgde nog voor wat dreiging, maar ook hij kon de nederlaag van de Buffalo’s niet vermijden. Dejaegere haalde in de slotfase nog stevig uit, maar weer stond Van Crombrugge in de weg. In de slotminuten bracht Janga AA Gent alsnog langszij, toen hij een voorzet van Dejaegere in duikvlucht binnenkopte.