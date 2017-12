Sint-Truiden thuis met 0-3 onderuit, Antwerp klimt naar de vierde plaats 22u26 0 Photo News Jupiler Pro League Het mocht wederom niet zijn voor STVV. Thuis tegen Antwerp konden de Limburgers voor de tiende keer op rij niet winnen. De mannen van Laszlo Bölöni speelden een sterke wedstrijd en stijgen met deze 0-3 overwinning naar de vierde plaats.

Een spannend begin van de wedstrijd was het zeker en vast niet. Slordig voetbal langs beide kanten haalde alle snelheid uit de openingsfase. Stallone Limbombe zorgde voor Antwerp af en toe wel voor een knappe actie, zonder echt doelgevaar. De bezoekers gaven veel vrije trappen net buiten de zestien weg, maar Bezus kon er geen enkele verzilveren.



Na een klein half uur was het dan eindelijk zover. Yatabaré kreeg een geniale ingeving en lobte de bal over de Truiense verdediging richting Limbombe. Deze liet de bal één keer botsen en nam hem dan heerlijk op de slof. Antwerp dus verdiend op voorsprong en Sint-Truiden moest wederom achtervolgen. Enkele minuten daarna liett Hairemans de 0-2 nog liggen, maar even later was het opnieuw Yatabaré die de Limburgse supporters onderdompelde in diepe rouw. Deze keer deed hij dit niet met een assist, maar knalde hij de bal er zelf in.

BELGA

De tweede helft begon niet anders dan de eerste: slordig voetbal. Sint-Truiden probeerde wel, maar tot echte kansen kwam het niet. Na tien minuten in de tweede helft was daar plots weer Yatabaré. De Malinees miste zijn controle in de kleine rechthoek en liet daarmee de 0-3 liggen. De thuisploeg voetbalde nog enkele kansjes bij mekaar, zonder succes echter door te slordig voetbal.



STVV voerde de druk op, maar het was Antwerp dat nog het dichtst bij een doelpunt kwam. Een gekraakt schot van Owusu hobbelde net naast het doel van de thuisploeg. Antwerp kwam nog goed weg wanneer scheidsrechter Vertente niet zag dat Vandamme de bal met de arm raakte in de eigen zestien. Even leek Legear de eer nog te kunnen redden, maar zijn schot belandde recht in de armen van Sinan Bolat. Ook een afgekeurde goal van Owusu in de toegevoegde tijd kon het feestje niet vergallen, want enkele minuten later knalde dezelfde Owusu vanop de stip de 0-3 tegen de netten. Antwerp klimt op deze manier naar de vierde plaats, STVV blijft zesde.

Photo News

BELGA

Photo News

Photo News

Photo News

BELGA

Photo News