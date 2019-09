Simon Davies: “Sommige jonge spelers zijn naïef geweest” - Van Crombrugge: “Rood deed ons pijn” Redactie

15 september 2019

17u58

Bron: Play Sports 4 Jupiler Pro League Anderlecht ging vandaag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Antwerp. Paars-wit blijft zo achter met 5 op 21. “Dit is zeer frustrerend”, vertelde Anderlecht-coach Simon Davies na afloop bij Play Sports.

“We begonnen veel te traag aan de tweede helft en dan slikken we ook een tegentreffer. Zonde, want voor rust hadden we controle”, aldus Davies. “Nadien kwamen we terug in de wedstrijd, maar dan geven we de 1-2 te makkelijk weg. Antwerp heeft veel ervaring, sommige jonge spelers van ons zijn wat te naïef geweest. Maar ze leren hier wel uit. En of Nacer Chadli ook tegen Club Brugge in de spits zal staan? Dat weet ik nog niet. Hij deed het vandaag alvast goed.”

Hoe er gereageerd werd in de kleedkamer van Anderlecht? “Wat er daar gezegd wordt, blijft daar”, aldus Van Crombrugge. Ook hij zag een heel goeie eerste helft van paars-wit. “We wisten dat Antwerp na de pauze zou komen. Maar ook dan scoren we een verdiende gelijkmaker. De rode kaart heeft veel veranderd. Ach, er zijn altijd dingen die beter moeten en we kunnen ook alleen maar beter worden. De sleutel tot succes is het collectief.”

Chadli zorgde voor de gelijkmaker, maar ook hij ging finaal mee ten onder. “Het resultaat is geen weergave van de match, vind ik. “We stonden goed, bij de pauze zeiden we nog dat we alleen nog wat gevaarlijker moesten zijn. Maar bij het begin van de tweede helft stokte het plots.” Chadli wees ook naar de rode kaart van Sambi Lokonga. “Dat was een kantelmoment, nadat we even voordien met die gelijkmaker nochtans het moeilijkste gedaan hadden. Die 1-2 is een afgeweken bal, al hadden we op die fase geconcentreerder moeten zijn. Laat ons leren uit de fouten”, besloot Chadli, die nog zei zich op het nummer 9 goed in zijn vel te voelen.