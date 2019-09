Simon Davies na nieuwe nederlaag Anderlecht: “Sommige jonge spelers zijn naïef geweest” Redactie

15 september 2019

17u08

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Anderlecht ging vandaag in eigen huis met 1-2 onderuit tegen Antwerp. Paars-wit blijft zo achter met 5 op 21. “Dit is zeer frustrerend”, vertelde Anderlecht-coach Simon Davies na afloop bij Play Sports.

“We begonnen veel te traag aan de tweede helft en dan slikken we ook een tegentreffer. Zonde, want voor rust hadden we controle”, aldus Davies. “Nadien kwamen we terug in de wedstrijd, maar dan geven we de 1-2 te makkelijk weg.”

“Antwerp had veel ervaring, sommige jonge spelers van ons zijn wat te naïef geweest. Maar ze leren hier wel uit. En of Nacer Chadli ook tegen Club Brugge in de spits zal staan? Dat weet ik nog niet. Hij deed het vandaag alvast goed.”