Shirt Haroun levert 4.350 euro op voor Younited Belgium, ook Club-truitjes scoren goed DMM

31 december 2019

08u05 0 Jupiler Pro League Antwerp-middenvelder Faris Haroun heeft met zijn shirt 4.350 euro opgehaald voor het goede doel. De Jupiler Pro League maakte de prijzen bekend van de shirtveiling ten voordele van Younited Belgium. De Antwerp-speler spant de kroon voor twee Club Brugge-ploegmaats.

Het was u wellicht opgevallen vorige week. Op 26 en 27 december speelden alle voetballers in de Jupiler Pro League met een logo van Younited Belgium op hun shirt. Ook in 1B werd tijdens de kerstperiode gevoetbald met dergelijke truitjes. Bedoeling was om daarna met een shirtverkoop geld in te zamelen voor het goede doel.

Shirts van Kompany, Mignolet, Vanaken, Lamkel Zé, Chadli, Berge en Mbokani werden allemaal te koop aangeboden, maar verrassend genoeg was het een andere naam wiens shirt voor het meeste geld werd verkocht. Het truitje van Faris Haroun leverde zo maar eventjes 4.350 euro op.

De Antwerp-middenvelder spande daarmee de kroon voor Vanaken (4.150 euro) en Mignolet (3.600 euro). Opvallend: Vincent Kompany werd ‘slechts vierde’ met 3.100 euro voor zijn paars-witte outfit. De veiling in 1B liep vorige vrijdag al af. Daar brachten de shirts van Raphael Holzhauser (Beerschot, 500 euro) en Siemen Voet (Roeselare, 400 euro) het meeste geld op.

De top-10:

1. Faris Haroun (Antwerp) 4350 euro

2. Hans Vanaken (Club Brugge) 4150 euro

3. Simon Mignolet (Club Brugge) 3600 euro

4. Vincent Kompany (Anderlecht) 3100 euro

5. Didier Lamkel Zé (Antwerp) 2000 euro

6. Ruud Vormer (Club Brugge) 1750 euro

7. Dieumerci Mbokani (Antwerp) 1500 euro

8. Jeremy Doku (Anderlecht) 1100 euro

9. Nacer Chadli (Anderlecht) 1050 euro

10. Sander Berge (Racing Genk) 1050 euro