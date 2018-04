Sfeer genoeg in Antwerpse kraker, goals blijven uit: hoofdrol voor doelmannen op het Kiel Stijn Joris en Glenn Van Snick

29 april 2018

15u59 72 Beerschot Wilrijk BSW BSW 0 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Beerschot-Wilrijk wist een tweede nederlaag te vermijden en Antwerp kwam ongeschonden uit de strijd. De tweede Antwerpse stadsderby. Rijk aan sfeer, arm aan goals, maar iedereen tevree.

Een tribune opstappen en een pensioengerechtigde zich ei zo na een hartinfarct zien schreeuwen om toch maar Wim De Decker uit te jouwen. Welkom op het Kiel voor de Antwerpse derby. De T2 van de Great Old schuifelde onverstoord verder over het zachte gras van het Olympisch Stadion.

Mager rapport

Een beetje naar het beeld van de eerste helft. Beerschot-Wilrijk deed op alle mogelijke manier vakkundig zijn best om Antwerp het voetballen en scoren te beletten. Niet bepaald intimiderend voor de Great Old. Iets meer evenwicht dan twee weken geleden op de Bosuil, maar echt in de buurt van Bolat raken, lukte paars-wit in eerste instantie niet. Net als in de heenwedstrijd, kwam Joren Dom het dichtst bij een goal. Met de rust in zicht trapte hij van buiten de zestien een half metertje naast. Tot zover het offensieve rapport van de thuisploeg.

Antwerp kon op heel wat meer kansen uit die eerste 45 minuten terugblikken. Arslanagic was de eerste die van dichtbij naar Romo trapte, maar de doelman weerde af. Ardaiz kreeg even later een dubbele kans, maar ook hij raakte niet voorbij Romo. Rodrigues was de volgende om de doelman te testen. Beerschot-Wilrijk weerstond met dank aan zijn Venezolaan met handschoenen. Antwerp gaf niet eens de indruk echt alle registers open te trekken. Door het gebrek aan weerwerk, sloop er zelfs een tikje arrogantie in het spel van stamnummer 1.

Doelmannen

Die tendens zette zich door in de tweede helft. Antwerp liet steeds meer toe en zo mocht Losada aanleggen. Bolat moest voor het eerst met een redding uitpakken en maakte zich boos op zijn ploegmaten. Beerschot-Wilrijk kon een beetje druk ontwikkelen en ging erin geloven. Losada kreeg nog een kansje, maar trapte over. De aanvalsgolven gingen snel weer liggen en de Ratten leken door hun beste krachten heen te zetten. Antwerp nam over en Romo moest opnieuw een schot van Rodrigues uit doel ranselen. Beerschot-Wilrijk beet toch nog eens terug. Bolat had de nodige moeite met een afstandsschot van Diarra en De Jonghe trapte in één tijd voorlangs.

De Ratten spraken de reservetank nog aan voor enkele prikjes. Opnieuw Bolat tikte nog een schot van Abaz onder de lat uit, maar de nul ging niet meer van het bord. Zo waren het de doelmannen die de hoofdrol opeisten. Antwerp kreeg het nog even warm, maar ging uiteindelijk niet onderuit tegen de buren. Beerschot-Wilrijk liep in eigen huis geen schade op en zo ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Na Beerschot-Wilrijk is nu ook wel Antwerp uitgeteld voor groepswinst in poule B van play-off 2, al is het nog maar de vraag of ze daar in Deurne-Noord ooit van wakker lagen.

