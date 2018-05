Sels of Kalinic? Harbaoui of Diaby? Kies hier uw ‘Team of the Season’ van de Jupiler Pro League Redactie

24 mei 2018

18u42 0

Het zit er bijna op! RC Genk en Zulte Waregem sluiten zondag het seizoen 2017-2018 definitief af. Hoogtijd dus voor een 'Team of the Season'. Bepaal hier welke topspelers in uw gedroomde Jupiler Pro League-elftal terecht komen. Voor elke positie selecteerde onze voetbalredactie vier genomineerden waaruit u kan kiezen. Stemmen kan tot zondagavond 21u.