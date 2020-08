Selemani bezorgt Kortrijk driepunter bij Cercle na zwakke wedstrijd Redactie

29 augustus 2020

20u30 0 Cercle Brugge CER CER 0 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League In een weinig sprankelende partij heeft KV Kortrijk de drie punten meegepakt bij Cercle Brugge. Selemani besliste de match halverwege de tweede helft. De Kerels pakken zo hun tweede seizoenszege en komen voorlopig de top vier binnen.

De eerste helft was zoutloos langs beide kanten. Er waren wel veel goeie intenties, maar zowel Cercle als KV Kortrijk bracht te weinig kwaliteit om er een aangename partij van te maken. Enkel Kylian Hazard en vooral Johanna Omolo konden namens de Vereniging écht dreigen. Bij de eerste poging ging Jakubech goed plat, het schot van Omolo zoefde nipt naast de kooi.

Na de rust waren het de Kerels uit Kortrijk die het heft in handen namen. Exponent daarvan was de 23-jarige Gilles Dewaele, die vanop de rechterkant voor heel wat dreiging zorgde. Niet toevallig leverde diezelfde Dewaele dan ook de assist af voor het openingsdoelpunt van Selemani. Na een heerlijke opbouw vond Dewaele aan de tweede paal de volledig vrijstaande Comorees, die maar voor het intikken had. Kortrijk behield nadien makkelijk de controle over de wedstrijd, de thuisploeg stelde teleur. De Kerels pakken zo hun tweede seizoenszege, Cercle weet weer wat verliezen is na een zes op zes.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.