Seizoen van scheidsrechter Delferière zit erop: operatie aan meniscus dringt zich op Mike De Beck

22 februari 2018

15u34 0 Jupiler Pro League Sébastien Delferière zal dit seizoen geen wedstrijden meer fluiten in onze eerste klasse. Dat heeft de scheidsrechter aan onze redactie bevestigd. Delferière sukkelt met de meniscus en zal op 16 maart een operatie ondergaan.

"Een paar weken terug had ik al wat last en dan heb ik een MRI-scan laten nemen", vertrouwt Delferière ons toe. "Ik moet geopereerd worden aan de meniscus. De operatie zal op 16 maart doorgaan. Ze hebben mij gezegd dat ik ongeveer zes weken aan de kant zal staan. Dan pas zal ik weer kunnen trainen om fit te raken om weer een wedstrijd van 90 minuten aan te kunnen."

Om weer op het hoogste niveau in ons land te kunnen fluiten, moet een scheidsrechter wel weer 100 % fit zijn, vertelt Delferière. "Dat is het verschil met een speler. Een speler kan misschien klaar zijn voor een helft of 60 minuten, maar wij moeten klaar zijn voor die 90 minuten. Dus dit seizoen zal het niet meer lukken."

"Het zal heel moeilijk worden voor hem om nog dit seizoen terug te keren op het hoogste niveau", aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist. Dat Delferière vlak voor de start van de play-offs uitvalt, is een streep door de rekening van het Referee Office. "Maar dat is geen enkel probleem. Hij is natuurlijk onze topscheidsrechter, maar nu krijgen anderen de kans om zich te bewijzen", reageerde Verbist.