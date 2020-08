Seck kopt Zulte Waregem naar tweede opeenvolgende zege SVL/AR

29 augustus 2020

22u34 2 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Zulte Waregem toonde zich enkel na de rust een beetje geïnspireerd. Genoeg voor de drie punten, dankzij een kopbal van Seck. Moeskroen was tijdens de eerste helft de betere ploeg, maar blijft achter met 2 op 12.

Francky Dury vorige zaterdag na de copieuze zege tegen Waasland-Beveren: “De komende wedstrijd op Moeskroen is zeer belangrijk. Als we winnen, kunnen we de eerste competitiebreak ingaan met een gerust gemoed.”

Winnen op Le Canonnier? Niet evident. Moeskroen stond de voorbije drie speeldagen immers model voor een defensief ingestelde ploeg. Coach Fernando De Cruz koos voor zekerheid. Het spel maken liet hij aan de tegenstander over. Zelf hield hij het boeltje gesloten op eigen speelhelft. En riskeerde zijn dubbele muur toch te worden gesloopt, dan kon hij rekenen op doelman Koffi. Antwerp, KV Mechelen, Anderlecht: de Burkinees speelde zich telkens in de kijker.

Tot daar de voorgeschiedenis, want voor de tweede thuiswedstrijd van het seizoen groef Moeskroen zich niet in. Centrumspits Postolachi kreeg deze keer ruggesteun van Bakic en op de vleugels van Tabekou en de handig infiltrerende Faraj. Dat leidde tot overwicht van l’Excel. Of was het Zulte Waregem dat in balbezit te weinig aanving en zich te gemakkelijk onder druk liet zetten? Hoe dan ook, we hadden de indruk dat Francky Dury een hartig woordje in gedachten had toen hij aan de rust het veld overstak richting kleedkamer. Een kansje via Govea in 45 minuten: dat kàn geen tevredenheid wekken. In de tribune keek ook Paul Allaerts sip, maar de CEO van Moeskroen zal daar wel een andere reden voor gehad hebben, want qua voetbal had hij niet te klagen.

De tweede heft was nog maar net begonnen, toen Berahino een strafschop claimde. Niks aan de hand, deed Ref Vergoote teken. Essevee kwam nu wel opzetten en er was een uitstekende reflex met hand en voet nodig van Koffi om Berahimo te beletten de stand te openen. Koffi kreeg de bal niet onder controle, maar Opare knalde in de rebound hoog over. Koffi doet ons een beetje denken aan Espinoza, de doelman met wie Standard in 2008 landskampioen werd. Hoe onorthodox zijn tussenkomsten soms waren, met een gelukje kwam het telkens goed.

Zulte Waregem bleef aandringen. Van Hecke knalde een goede kans over. Het vierde kwartier was al voorbij toen de thuisploeg nog eens aan de overkant geraakte. Via Tabekou tot tweemaal toe. Bansen liet zich niet verschalken. Ondertussen was bij de thuisploeg Gnohéré de quasi onzichtbare Postolachi komen vervangen in de spits. Gnohéré is de man van de late treffer op Anderlecht. Voor herhaling vatbaar? Kans daartoe kreeg hij niet, want zonder goed te zijn gaf Essevee niets weg. En scoorde. Seck kon een corner van Govea ongehinderd voorbij Koffi koppen.

Het kwam er voor Zulte Waregem op aan die krappe voorsprong niet meer uit handen te geven. Opdracht volbracht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.