Seck: "Genk is de ideale club voor mij" Kjell Doms

14u25

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA Jupiler Pro League In Genk is zopas Ibrahima Seck voorgesteld. De 28-jarige Senegalees zette zijn handtekening onder een contract voor drie en een half seizoen in de Luminus Arena en werd meteen voorgesteld aan pers en publiek. “Genk is voor mij de ideale club”, zei hij.

Breedlachend showde Ibrahima Seck zijn truitje met nummer 17. De 28-jarige Senegalees werd geflankeerd door technisch directeur, Dimitri de Condé en zijn oude en nieuwe coach, Philippe Clement. “Ik ben heel blij dat ik opnieuw herenigd word met Philippe Clement. Ik heb veel trainers gehad in mijn carrière, maar hij springt er toch uit. Zijn manier van werken staat me heel erg aan. Het is ook een perfectionist. Clement is pas tevreden wanneer alles loopt zoals hij het wil. Dat was bij Waasland-Beveren zo en dat zal hier bij Genk niet anders zijn.”

BELGA

Seck stond bovenaan de ‘wishlist’ van Philippe Clement. De nieuwe Genkse coach kent Seck natuurlijk door en door en weet wat hij kan betekenen voor dit Racing Genk. “De supporters zien graag iemand die altijd strijd levert, Ibrahima is zo iemand”, zegt Clement. “Niet elke wedstrijd, maar ook elke training. Hij gaat perfect bij deze club passen. Bovendien kan hij door zijn ervaring ook de jonge jongens rond hem onder de vleugels nemen.” Seck wordt ook van dichtbij gevolgd door de Senegalese bondscoach Aliou Cissé. Met het oog op het WK in Rusland is Genk dus een ideale stap. “Het WK met Senegal is geen doel op zich voor mij”, zegt Seck. “Maar het klopt wel dat ik me hier meer in de kijker kan spelen. Presteren bij Genk is misschien wel het begin van nog veel meer. Voor mij is dit op dit moment de ideale club.”

BELGA

BELGA